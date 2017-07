A túlzottan kevés szénhidrátot tartalmazó diéták, az önsanyargató fogyókúrák nagy kárt okoznak szervezetünkben. A glükóz megvonása nemcsak átmeneti, hanem hosszú távú következményekkel is járhat, mint a fejfájás, feszültség, szédülés, ájulás, viselkedési, gondolkodásbeli lelassulás. A hasnyálmirigyben termelt inzulin nevezetű hormon segít a glükóznak, hogy bekerüljön sejtjeinkbe. Különösen a máj-, izom- és zsírsejtekbe. Ha kevés glükóztartalmú ételt fogyasztunk, mert épp fogyókúrázunk, az agy parancsot ad ki az izomsejteknek, hogy ne nyíljanak meg az inzulin hatására és ne fogadjanak be glükózt, ezzel megspórolja a minimális cukrot a főbb szerveknek. Így ezek a sejtek inaktívvá válnak, kialakul az inzulinrezisztencia. Bár napról napra ugyanakkora mennyiségű ételt fogyasztunk el, mégis hízni fogunk, mert nem lesznek aktív energiafaló sejtjeink, amelyek elfogyasztják a bevitt szénhidrátot. Ilyen eseteben a vérben a cukorszint megnő. A hasnyálmirigy kompenzálja a magas cukorértékeket a magasabb inzulinértékekkel. A cukor eltűnik a vérből, viszont az inzulinszint magasabb lesz a normál értéknél.

Inzulinrezisztencia alakul ki akkor is, ha nagyon sok táplálékot fogyasztunk el. Ebben az esetben a sejtek inzulinreceptorai befordulva a sejt belsejébe jelzik, hogy nekik ez a táplálék túl sok volt, nem kérnek többet, és inaktív sejtekké válnak.

Mit jelent az inzulinrezisztencia, és miért fontos?

Az egy olyan állapot, amikor normális mennyiségű inzulinra a sejtek nem reagálnak. Ezért a hasnyálmirigy kénytelen több inzulint termelni, így kifárad, lecsökken az inzulintermelés, és megjelenik a cukorbaj.

Miért fontos tudomást szereznünk az inzulinrezisztenciáról?

Mert:

– gyakori jelenség, és nincsenek tünetei! Amikor megjelennek a tünetek, addigra a hasnyálmirigy inzulint termelő sejtfunkciói kb. 50 százalékban már elvesztek

– tanulmányok szerint a népesség 25 százaléka inzulinrezisztens, vagy magas inzulinszinttel rendelkezik

– az inzulinrezisztencia a cukorbetegség előszobája, melyet szív- és érrendszeri betegségek kísérnek

– a cukorbetegségben szenvedők 43 százaléka nem éri meg 70. életévét

– a cukorbetegség lappangva fejlődik ki, a betegség a diagnózis megállapításakor már évek óta fennállhat

– az inzulinrezisztencia tíz évvel is megelőzheti a cukorbetegség kialakulását

– prevenciós eszközként használható.

Az inzulinszint mérhető!

Az inzulinrezisztencia kimutatható laborvizsgálattal (Homa IR-vizsgálattal és nem az OGTT-vel!), azonban mivel nem tartozik a kötelező vizsgálatok közé, kevesen tudnak róla. Az inzulinrezisztencia gyógyítható, ezáltal szövődményei megelőzhetőek! Ennek érdekében Sepsiszentgyörgyön Kajasuli indult, ahol megismerhető az étkezés ábécéje. A csoportfoglalkozásokon elméleti és gyakorlati ismereteket lehet elsajátítani a helyes, egészséges táplálkozás terén.

Domokos Izabella dietetikus