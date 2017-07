„A parlamenti többség és a kormány is azon dolgozik, hogy a Romániában működő vállalkozások becsületesen és az előrevetített szinten fizessék be adóikat. Ez nem jelenti azt, hogy két-három intézkedésről nem lehet tárgyalni, azonban ezeket semmiképpen nem vezetjük be hirtelen, csakis elemzéseket és részletekbe menő teszteléseket követően. Amennyi­ben kiderül, hogy a profitjukat átirányító vállalkozásokat felfedő intézkedés a becsületes vállalkozásoknak kárt okozna, ezt az intézkedést nem vezetjük be” – magyarázta Dragnea a parlamentben, amikor az üzleti forgalomra kivetett adó bevezetésének határidejéről kérdezték.

Dragnea elmondta, hogy tárgyalt az ügyben Mihai Tudose kormányfővel is, aki azt mondta, hogy nem szkeptikusan nézi a kormányprogramban foglalt gazdasági intézkedéseket, hanem nagyon elővigyázatosan, hogy elérik-e a kitűzött célokat. „Ha elérik a céljukat, de a gazdaság más szegmenseiben gondot okoznak, akkor nem vezetjük be azokat az intézkedéseket. Tăriceanu úrral is megbeszéltük a részleteket, egyformán látjuk a dolgokat. Csütörtökön nem kommunikáltunk megfelelően a polgárokkal, egy mozgalmas napunk volt, de tisztáztuk a dolgokat. A szövetség nem sántít. A szolidaritási adót is kielemezzük, teszteljük, és amennyiben nem lenne pozitív hozadéka, nem fogjuk bevezetni” – hangsúlyozta Dragnea.

Némileg ellentmond Dragnea óvatoskodó nyilatkozatának Mihai Tudose kormányfő kijelentése, aki bekérette a kormánypalotába Bogdan Stant, az országos adóhatóság vezetőjét. „Azért hívtuk, hogy lássuk, mi a helyzet a háza tájékán, és vizsgáljuk meg, milyen gyorsan tudnánk bevezetni a kormányprogramban szereplő intézkedéseket az áfára vonatkozóan” – mondta Tudose. Hozzátette: „Ma semmi bajunk az adóhatósággal, de kilátásba helyeztük, hogy mindenkit leváltunk, aki nem végzi a munkáját.”