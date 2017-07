Az erre vonatkozó kormányhatározat ugyanakkor egyszerűsíti az ilyenkor esedékes jövedelembevallás módját is: eddig az érintettnek a nyugdíjszelvény mellett egy saját felelősségre aláírt nyilatkozatot is be kellett nyújtania a családorvosnak arról, hogy a nyugdíjon kívül nincs jövedelme. Július elsejétől utóbbira nincs szükség.