A wimbledoni tenisztorna szervezői Ilie Năstasét ábrázoló fényképeket osztottak ki a versenyen szolgálatot teljesítő biztonságiaknak, hogy a volt világelsőt feltartóztathassák, ha be akarna menni a mérkőzésekre. A hetvenesztendős Ilie Năstase ellen vizsgálatot folytat a Nemzetközi Teniszszövetség a Románia és Nagy-Britannia közötti Fed-kupa-mérkőzésen történt botrány miatt. A román Fed-kupa-csapat kapitányát április 23-án függesztették fel előzetesen, miután egy mamaiai meccs ideje alatt összetűzésbe keveredett a magyar származású Johanna Konta teniszezővel, illetve Anne Keotha­vonggal, Nagy-Britannia csapatának kapitányával. A Románia–Nagy-Britannia mérkőzés előtt egyébként egy sajtótájékoztatón Ilie Năstase Serena Williams amerikai teniszcsillag születendő gyermekére is megjegyzést tett, mondván: „Lássuk, milyen színe lesz a gyereknek... tejcsokoládé?” A wimbledoni és Roland Garros-versenyek szervezői ezeket követően jelentették be, hogy Năstasét nem engedik be a 2017-es grand slam-tornákra. (Főtér)