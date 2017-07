A wimbledoni tenisztorna szervezői Ilie Năstasét ábrázoló fényképeket osztottak ki a versenyen szolgálatot teljesítő biztonságiaknak, hogy a volt világelsőt feltartóztathassák, ha be akarna menni a mérkőzésekre. A hetvenesztendős Ilie Năstase ellen vizsgálatot folytat a Nemzetközi Teniszszövetség a Románia és Nagy-Britannia közötti Fed-kupa-mérkőzésen történt botrány miatt. A román Fed-kupa-csapat kapitányát április 23-án függesztették fel előzetesen, miután egy mamaiai meccs ideje alatt összetűzésbe keveredett a magyar származású Johanna Konta teniszezővel, illetve Anne Keotha­vonggal, Nagy-Britannia csapatának kapitányával. A Románia–Nagy-Britannia mérkőzés előtt egyébként egy sajtótájékoztatón Ilie Năstase Serena Williams amerikai teniszcsillag születendő gyermekére is megjegyzést tett, mondván: „Lássuk, milyen színe lesz a gyereknek... tejcsokoládé?” A wimbledoni és Roland Garros-versenyek szervezői ezeket követően jelentették be, hogy Năstasét nem engedik be a 2017-es grand slam-tornákra. (Főtér)

PÉLDAKÉPEK. A vezető politikusok fütyülnek arra, hogy már másfél éve tilos dohányozni a nyilvános zárt terekben, és rendszeresen rágyújtanak akár a parlamenti irodákban is. Miután fél éve égő cigarettával a kezében filmezték le Sorin Grindeanut, most a Szociáldemokrata Párt másik friss miniszterelnökéről, Mihai Tudoséról közölt felvételeket a Digi24, amint égő cigarettával a kezében beszélget az SZDP-frakció parlamenti irodájában. A hírtelevízió szerint ez a felvétel tavaly április végén készült, de a beltéri dohányzás már akkor is tilos volt. A parlamenti folyosón lendületes léptekkel haladó Niculae Bădălău pedig, az SZDP ügyvezető elnöke akkor vette észre a hamvadó cigarettavéget a saját kezében, amikor erre, illetve a tiltásra az újságírók felhívták a figyelmét. A dohányzást kitiltó törvény kezdeményezőjét, Aurelia Cristea volt SZDP-s honatyát ez nem lepi meg. Látta saját kollégáit zavartalanul füstölni a szakbizottságok irodáiban is, nyilatkozta a Digi24-nek, és szomorúan állapította meg, hogy a törvényeket csak az egyszerű polgároknak kötelező betartani, azoknak pedig nem, akik nemcsak megszavazzák őket, de példát is kellene mutatniuk a törvények tiszteletéből. (Főtér)

SÖRIVÓK VAGYUNK. Románia uniós viszonylatban a hetedik helyen áll az átlagos évi sörfogyasztás terén. Fejenként 80 liter sört fogyaszt évente a lakosság, az elfogyasztott ital 97 százalékát pedig idehaza állítják elő, az alapanyagok 70 százaléka is romániai – ismertette Julia Leferman, a Romániai Sörgyártók Szövetségének vezérigazgatója. Az ország komlószükségletének 80 százalékát egyébként Maros megyében termelik mintegy 220 hektáron, jóval kisebb felületen, mint a 90-es évek elején lezajlott privatizációt megelőzően, amikor sok helyütt a komlóültetvényeket csak azért vásárolták meg, hogy a fémrudakat, amelyekre felfuttatják a növényt, ócskavasként értékesítsék. (Maszol)