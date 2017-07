„Büszke vagyok arra az európai örökségre, amelyben egy embertelen kommunista rezsim üldözöttjei menedéket találtak más európai országokban” – közölte az alelnök Morvai Krisztina független képviselő kérdésére válaszolva. Hozzátette, a magyar közösségek hihetetlen mértékben hozzájárultak a helyi társadalmakhoz Európa-szerte. Timmermans hangsúlyozta, sokat javulna a helyzet, ha az uniós országok mindegyike eleget tenne vállalásainak, és szolidaritást mutatna a migrációs áramlás által leginkább érintett tagállamokkal. Felszólalásában Morvai azt kérdezte Timmermanstól, hogy az Európai Bizottság miként oldaná meg, hogy az uniós kvóták alapján a kelet- és közép-európai országokba telepített menedékkérők ott is maradjanak, és ne álljanak tovább azonnal a gazdagabb nyugati és északi tagállamokba.



csütörtök 09:30

trovacsek

2396 hozzászólás 2017. július 6.csütörtök 09:30

Pedig lehet,hogy az lenne a megoldás,hogy próbaképpen,egyszeri ,nem megismétlődő lépésként elfogadni kb.100 bevándorlót,avval a feltétellel,hogy nyomkövetőt viselnek,és megnézni hány marad ott ahová elhelyezték.Egy hetet nem adok és az egész visszamegy a gazdag nyugati országokba!Na akkor mi a fenét mondanának a brüsszeli soros bérencek?Aztán meg ilyen ökörséget állítani,hogy az '56-s menekültek ugyanolyanok mint a jelenlegi gazdasági bevándórlók,az már csak arra mutat rá,hogy nagyon el lehetnek keseredve a soros bérencek,hogy megakadt a tervük,és Magyarország meg a V4-k nem hajlandóak úgy táncolni ahogy soros gyuriék mondják!A nyugat elfelejti,hogy mit köszönhet többszörösen Magyarországnak:ha a középkorban nem állnak ellen az oszmán terjeszkedésnek(aminek óriási árat fizettek-Mohács,a magyar királyság feloszlása,a vérveszteségről ne is beszélve),akkor a nyugat rég elbukott volna,ma Európa muszlim lenne,jó 500 éves múlttal(lehet ,hogy végül azzá is válik,csak megkésve).Ha a magyarok ,csehek-szlovákok,lengyelek nem állnak ellen a szovjet hatalomnak,akkor még ma is kommunizmus lenne Európában,és ki tudja,hogy mi lett volna a terve a Szovjetuniónak ha a közép-keleti államok nem kötik le állandóan a figyelmét és energiáját?!de hát mit lehet az olyan emberektől elvárni mint ez a timmerfranc,a vén szenilis dzsunker,és társaik?Ők beszélnek szolidaritásról,mikor ők az ÁRULÓK?