Gyógyvizek hiányában Gelencének nincs népi gyógyfürdője, ám a környező domboldalakban több friss édesvizű forrás is ered. A kaláka helyszínén, a Nádika alatti területen két-három forrás található – jelenleg egy itatóhely is –, ide épül most a forrásfürdő. A csapatra komoly munka vár, hiszen a forrásfoglalás, tereprendezés mellett megtisztítják a Nádika-forrást is, további feladat egy új medence és az azt körülvevő terasz, spirál öltöző, fűzépítmények és fűzárnyékolók, egy természetes játszótér, kapu és útrendszer kialakítása, információs táblák festése, erózióvédelmi munkák – tájékoztatnak a kaláka honlapján. Herczeg Ágnes, az Ars Topia Alapítvány elnöke lapunk megkeresésére elmondta: fürdőépítési elképzeléseiket nemrég falufórumon mutatták be Gelencén, a jelentkezések alapján a kaláka minden napján várhatóan 60 önkéntes dolgozik majd, és csatlakoznak hozzájuk a helyiek is. Hozzáfűzte, követik a megépült fürdők utóéletét: van, ahol magukra hagyták ezeket a létesítményeket – Csíkban egy-két ilyenről tudnak –, a háromszéki kalákahelyszínek azonban mindenhol jó állapotban vannak, az emberek keresik, szeretik, használják azokat. Herczeg Ágnes úgy látja, olyan körülmények között, amikor nagyon sok minden internetes felületen zajlik, a fiatalok keresik az értelmes közösségeket, másrészt kevés lehetőségük van gyakorlati dolgok elsajátítására – ezzel magyarázza, hogy kalákáikhoz nagyon sokan csatlakoznak. Ugyanakkor sok fiatal nem járt Erdélyben, ez pedig továbbra is nagyon vonzó – mondta.

Gelence polgármestere kedden kapta meg a teljes anyaglistát, mint azt lapunknak elmondta: jelentős mennyiségű faanyag és fűrészáru – 55 köbméter – szükséges a fürdő kivitelezéséhez. Cseh József péntekre hívta össze a vállalkozókat, akikkel az építőanyag biztosításáról egyeztetnek.

Az Ars Topia Alapítvány szervezésében – Gelence Köz­ség Önkormányzata és a Vinca Minor Egyesület támogatásával – zajló fürdőépítést kiegészítő programok teszik tartalmassá – esténként táncházban és érdekes előadásokon pihenhetik ki fáradalmaikat az önkéntesek. Idén ellátogatnak a 2012-es kaláka helyszínére, a csernátoni Csókás-feredőhöz is.