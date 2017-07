A munkálatok során kicserélik a régi ablakokat, a belső nyílászárókat, felújítják az illemhelyeket és az irodákat is. A községháza kívül is megszépül, és egy kalap alatt az Országos Letéti és Takarékpénztár helyi fiókjának helyet adó épületszárnyat és a tűzoltószertárt is rehabilitálják. A kivitelezési szerződést már aláírták, és a munkálatok is elkezdődtek. A felújításra kerülő épületben egy új, a jelenleginél sokkal nagyobb esketőtermet is kialakítanak, egybevágják a jelenlegi gyűléstermet az irattárral. A falunapokra a kültéri színpadot is felújítják – tudtuk meg Daragus Attila polgármestertől. (iochom)