Másodjára is az Erdélyi Magyar Néppártnak (EMNP) adott igazat a bíróság a csendőrséggel szemben, miután korábban Soós Sándor, az EMNP országos alelnöke már szintén megnyerte alapfokon az Erdély-zászlók ügyében a pert.



Március 15-én négy személyt büntetett meg a kolozsvári csendőrség, amiért Erdély-zászlóval a kezükben vonultak fel az ünnepi eseményen. A kiállított jegyzőkönyvek megsemmisítését bíróságon kezdeményezte az Erdélyi Magyar Néppárt által megbízott ügyvéd. Július 3-án Luka Lehel György perére került sor, a bíró a tanúk meghallgatása után meghozta a döntést, miszerint első fokon igazat adott a Néppárt által megbízott ügyvédeknek, és elrendelték a büntetésről szóló jegyzőkönyv megsemmisítését – közölte az EMNP sajtóirodája. A következő per szeptember 27-én lesz, akkor Fancsali Ernő ügye kerül napirendre.

A döntés után Soós Sándor elmondta: bizakodnak abban, hogy a többi pert is megnyerik. „A szervezési hibából is fakadó kellemetlenségek elkerülése érdekében a Néppárt felszólítja az RMDSZ-t, hogy a nemzeti ünnepek szervezésében minden esetben legyen egyeztetés a magyar politikai pártok között, hogy nemzeti ügyeink és szimbólumaink megvédését egységesen és hatékonyan tudjuk képviselni a román hatóságokkal szemben” – idézte Soóst a Néppárt közleménye.