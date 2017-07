Az osztrák Bundesligában játszó SKN St. Pölten csapatától 1–0 arányú vereséget szenvedtek, majd az Orosz Amatőr Labdarúgóligában szereplő FC Ararat Moscow ellen 2–1-re győztek Marius Papsys és Victor Astafei találataival. A harmadik felkészülési mérkőzésen a szentgyörgyiek a magyarországi másodosztályú Credobus Mosonmagyaró­vár együttesével szemben 3–0 arányban maradtak alul. A mosonmagyaróváriak a 18. percben vezetést szereztek, miután Popescu közelről a hálóba passzolt. A kiegyenlített játékot hozó első félidőt követően, szünet után a hazaiak akarta érvényesült, a 70. percben pedig a tizenhatos vonaltól Tóth szabadrúgásból talált be, majd három perccel később Mundi beállította a végeredményt. A Sepsi OSK a negyedik edzőmérkőzésén Felcsúton lépett pályára a szintén másodosztályú Aqvital FC Csákvár ellen, ahol a Mosonmagyaró­vár elleni küzdelmet a lelátóról figyelő Hadnagy Attila is játszott. A nagy hőség ellenére jó iramú mérkőzést hoztak a csapatok, a vezetést pedig a 7. percben Hadnagy révén a háromszékiek szerezték meg. A házigazdák még az első félidőben egyenlíteni tudtak, a 25. percben Oldal fejelt a hálóba, a szünet előtt a vezetést is megszerezhették volna, de Sándor a tizenegyest a kapufára rúgta. A fordulást követően nem bírtak egymással a csapatok, majd a 80. percben Hadnagy egy bal oldali beadást kapásból a hálóba lőtt, így a csapatkapitány duplájával a piros-fehérek 2–1 arányban nyertek.

„Az edzőtáborban a labdarúgók odatették magukat, viszont voltak nehéz napjaik, amikor mondhatni teljesen kifacsartuk őket. A felkészülési mérkőzések nem úgy alakultak, ahogy elterveztük és szerettük volna, hiszen több csapat is az utolsó pillanatban hátrált meg. Ez a tíznapos felkészülés nagyon jót tett, az új játékosok beépülését is elősegítette. Közeledik a bajnoki rajt, ezért még két felkészülési mérkőzést fogunk játszani az MSC Stadionban: szombaton 11 órától a nemrég II. ligába jutott Nagyszeben ellen, majd kedden az Afumați lesz az ellenfelünk” – mondta a Sepsi OSK edzője, Valentin Suciu.

A szenegáli Issa Thiaw az edzőtábor első négy napját vízumproblémák miatt kénytelen volt kihagyni, viszont június 30-án este csatlakozott a csapathoz, a folytatásban pedig ő is részt vett a felkészülésben. A magyarországi edzőtábor mellett lejátszott négy edzőmérkőzésen a Sepsi OSK összességében négy gólt rúgott, és hat találat landolt kapusaik hálójában. A tíz nap alatt öt, előre leegyeztetett mérkőzést mondtak vissza a csapatok: előbb a Gyirmót FC, majd a Maribor és a Dinamo Zagreb, végül pedig az FK Vardar és a Honvéd FC. A piros-fehérek a folytatásban itthon készülnek a hamarosan rajtoló bajnoki idényre.

„Mivel Brassóban fogjuk játszani hazai mérkőzéseinket, kértük a Román Hivatásos Labdarúgóligától, hogy az első összecsapásunkat idegenben játsszuk, így a második fordulóra már elvégeznénk minden munkálatot a brassói pályáján. A legjobb talán az lenne, ha az első fordulóban egy, az előző idényben az alsóházi rájátszásban szereplő csapattal kellene játszanunk” – fogalmazott a Sepsi OSK alelnöke, Kertész Dávid, aki azt is elmondta, a jövő hétvégén rajtoló I. osztályú labdarúgó-bajnokság sorsolását ma 11.30-tól szervezik Bukarestben.