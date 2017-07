Filmforgatás zajlik a Kolozsvár Arénában, a kis költségvetésű produkcióban a Tarantino-filmekből ismert Harvey Keitel és a Spartacus sorozat főszereplője, Liam McIntyre is játszik – írja az Actual de Cluj.

A filmben szerepel Jenia Tanaeva orosz színésznő is, akinek ez az első filmes főszerepe, és ő a forgatókönyv szerzője is. Elmondása szerint a film egyfajta modern Hamupipőke-történet egy fiatal orosz anyáról, aki luxushajón keresi a kenyerét, és itt találkozik egy amerikai futballsztárral. A focistát McIntyre alakítja, impresszárióját pedig Harvey Keitel. A filmet David Mahmoudieh rendezi.

A forgatási helyszínek között szerepel a görög tengerpart, Szentpétervár és a bufteai stúdiók is. A film költségvetéséről csak annyit közölt az internetes portál, hogy mindenképp kisebb, mint a szintén Kolozsváron forgatott A szerelem története, amely 20 millió euróból készült. (Maszol.ro)