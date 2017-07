Első lépésben a program gerincét képező tanterv és tananyag kidolgozására került sor, és megjelentettünk egy saját kiadású kerékpárostankönyvet is. A tankönyv ajánlásokat, szabályzatot, közlekedési helyzeteket, túraajánlatokat és elsősegély-útmutatót tartalmaz. A szabályzatot tartalmazó minizsebkönyvet is kiadunk román és magyar nyelven. A tananyagfejlesztéssel párhuzamosan egy oktatói csapat kiképzése is megtörtént a marosvásárhelyi Velo Academia partnerszervezet szakmai segítségével. Harmadik lépésben egy oktatói pálya kialakítására és megtervezésére került sor, amelyen 70 önkéntes dolgozott. Elkészültek az oktatást segítő közlekedési táblák is, a pálya befejező festését júliusban végezzük el.

A fiatalok kerékpárosoktatására két lépésben került sor. Elsőként a kerékpározás népszerűsítését tűztük ki célul a sepsiszentgyörgyi iskolákban, osztályfőnöki órák keretében a helyes kerékpározásról tájékoztattuk a diákokat. Négy iskolában jártunk, 284 fiatal vett részt tájékoztatóinkon. A Tandem Bike Academy oktatóprogramba 47 fiatal és felnőtt iratkozott be. A kerékpáriskolában a tanulók négy óra elméleti, két óra elsősegély-oktatáson és hat óra gyakorlati képzésen vettek részt. Az oktatási folyamatot 31 személy fejezte be sikeresen.

Az elmúlt másfél évben a program fő támogatója a romániai francia nagykövetség és Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala volt. Partnerek: Velo Akadémia, Marosvásárhely, Kovászna megyei Vöröskereszt, Proiect Covasna Rt., Sepsi Bike Egyesület, Székelyek a magasban sí- és hegymászóiskola. Külön köszönet a szakmai lektoroknak közreműködésükért!

A program a jövőben is folytatódik a román nyelvű tankönyv megjelentetésével, illetve új partnerségek kialakítására is sor kerül. Ősztől újabb lehetőség nyílik az oktatási folyamatba való bekapcsolódásra. A kerékpároskiadványokhoz adomány ellenében a Turulmadár Ifjúsági Irodában lehet hozzájutni a sepsiszentgyörgyi Lábas Házban hétköznapokon 9 és 16 óra között.

Turulmadár Ifjúsági Iroda