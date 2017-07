A Krasinski téren elmondott beszédében többek között a terrorizmusról, a NATO-tagállamok pénzügyi kötelezettségeiről és az 5. cikkelyről is szót ejtett az amerikai elnök. Donald Trump szerdán este feleségével együtt érkezett a lengyel fővárosba, ahol tegnap délután külpolitikai programbeszédet mondott.

A Krasinski téren megtartott beszédében elmondta, „a lengyel nép Európa lelke, bár sokat szenvedett a múlt században, a lengyel nemzetet sohasem lehetett kitörölni a történelemből, és sohasem veszítette el büszkeségét”. Megköszönte Lengyelországnak, hogy nagylelkűen fogadták az amerikai katonákat az országban. Mint mondta, az amerikai katonák jelenléte szimbolizálja az Egyesült Államok elkötelezettségét a demokratikus és szabad Európa mellett.

Az amerikai elnök a széles nyilvánossághoz intézett első európai szónoklatában a lengyel, ezen belül különösen a 20. századi történelem szabadságharcos mozzanatait felsorolva megállapította: el lehetett tüntetni Lengyelországot Európa térképéről, meg lehetett szállni az országot, de az soha nem veszítette el büszkeségét.

„Nemcsak azért vagyok itt, hogy régi szövetségesünket meglátogassam, hanem azért is, hogy példaként mutassam fel azoknak, akik keresik a szabadságot, akik bátorítást várnak ahhoz, hogy megvédjék civilizációnkat” – hangsúlyozta Trump. Szerinte közösen kell fellépni a terrorizmus, a terroristák hálózatai, finanszírozóik és ideológiáik támogatói ellen. „A mi határaink mindig zárva lesznek a terrorizmus és minden szélsőség előtt. Keményen harcolunk a radikális iszlám terrorizmus ellen, nem fogadhatjuk el azokat, akik elutasítják értékeinket.” Hozzátette, hogy a „közös ellenségeink ellen, a civilizációnk védelmében együtt kell harcolnunk”.



Megmenti-e magát Európa?

Trump beszédében elmondta, „lehetnek a mieink a világ legerősebb gazdaságai, ha nincsenek erős értékeink, nem maradhatunk meg”. De kiemelte azt is, hogy ma az az alapvető kérdés, hogy a Nyugatban megvan-e az akarat a megmaradáshoz, hajlandó-e megvédeni magát bármi áron, van-e bátorsága önmaga megvédéséhez? Szerinte minden NATO-tagállamnak eleget kell tennie pénzügyi kötelezettségeinek, „Európának többet kell tennie”. Európának azzal kell demonstrálnia, hogy hisz a jövőjében, hogy hajlandó áldozni a jövője védelmére.

Az amerikai elnök arról is beszélt, hogy hűek maradnak a Washingtoni Szerződés kollektív védelemről szóló 5. cikkelyének betartásához. „Vállvetve kiállunk az 5. cikkely védelmében” – jelentette ki a NATO kollektív védelmi elvét rögzítő cikkre hivatkozva. Biztonságpolitikai témákról szólva aláhúzta: amennyiben a nemzetek, az állampolgárok elveszítik elszántságukat, a nyugati civilizáció kerül veszélybe. Lengyelország tapasztalata arra emlékeztet: a Nyugat védelme a győzelemre irányuló akaraton alapszik – mondta.

Felszólította Oroszországot, hogy állítsa le az Ukrajna destabilizációjára irányuló lépéseket.

Trump szerint a társadalmi élet középpontjában a családnak, nem pedig a kormánynak és a bürokráciának kell állnia. „Mindenekelőtt becsüljük minden egyes emberi élet értékét, védjük minden ember jogait, tartsuk tiszteletben minden, szabadságban élni akaró ember reményét” – szögezte le. Szavai szerint ez fűzi össze szövetségesként a lengyel és az amerikai népet, az egész civilizációt. „Ahogyan Lengyelországot soha nem sikerült megtörni, úgy a Nyugat sem engedi meg soha, hogy megtörjék” – jelentette ki. „Harcoljunk úgy, ahogy a lengyelek: a családért, a szabadságért, a hazáért, az Istenért” – fejezte be beszédét.

Trump délután továbbutazott a németországi G20-csúcsra.