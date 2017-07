Egyszer s mindenkorra meg kell jegyezni, hogy nálunk eredeti demokrácia van, és nem olyan kritériumok alapján nyerik el e magas tisztséget a politikusok, mint általában másutt a világon, hanem egészen másmilyen regulák szerint. Először is nem fontos, hogy értsenek is ahhoz, amivel megbízták, elegendő szófogadó pártkatonának lenniük. Ha egyszer azt mondja nekik vezérük, esetünkben Dragnea: adják be felmondásukat, akkor nagy megfelelni akarással akár kétszer is lemondanak. Iohannis is minden lacafaca nélkül, rögtön rábólintott az új miniszterjelöltek névsorára, ezáltal a kormányprogramra is, hátha helyreállna a politikai stabilitás, és az ország nyugodt körülmények közt menetelne tovább a gazdasági instabilitás irányába – tönkre.

Hamis az a vélekedés, miszerint halvány lila gőzük sincs arról, hogy mit kell majd tenniük, hiszen közismert, ha valakinek az Isten hivatalt ad, észt is ád hozzá. Az igaz, hogy ez esetben nálunk a stallumot egyelőre a kormánypárt mindenható, de fura ura, Dragnea adja, így neki kell gondolkodnia helyettük is.

Az elmúlt hat hónapos pünkösdi miniszterek között voltak olyanok, akik nulla teljesítményt produkáltak, de hűségük által megérdemelték, hogy Dargnea visszatapsolja őket az új kormányba, mint ahogy az új miniszterelnökkel, Mihai Tudoséval is történt. Végül is, ha 27 év alatt nem sikerült például megoldani az oktatás, egészségügy vagy az autópálya-építés problémáit, akkor most miként is várnánk el, hogy hat hónap vagy legjobb estben az elkövetkezendő három és fél év alatt a fungáló miniszterek megoldják azokat?

Mindenki végzi dolgát, ahogy tudja. A kormányt Tudose fogja, de Dragnea az anyósülésből osztja az észt. A vidékfejlesztési miniszter (Shhaideh) Sevilla (se kanál, se tányér) meg majd nyomja a pénzt vidéki protekciósainak érdemeik szerint. (Például, hogy mennyi szavazat összegereblyézését képesek ígérni egy következő választásra). A pénzügyminiszternek egyéb dolga sem lesz, mint számolni a sok pénzt, ami szétosztásra kerül a hatalmas fizetésemelések következtében. Mivel valószínű, nem lesz elég lóvé mindenre, ajánlott, hogy idejében nekilásson a pénzhamisításnak. A gazdasági miniszternek, aki filozófus végzettségű, nem kell egyebet tennie, mint azon meditálni, miként is dübörög nálunk önműködően a gazdaság. A belügyminiszter hölgy, aki élő bizonyság arra, hogy Románia is a korlátlan lehetőségek országa, hiszen ő, nemrég még iskolai titkárnőként a jelenléti naplót vezette, és lám, mára haptákban áll előtte az ország minden rendőre és csendőre, minden belügyi alkalmazottja, és senkit sem foglalkoztat, fekszik vagy nem fekszik neki ez a szerepkör. Régi ismerősünk, Liá(cska) Olgucá(cska) Vasilescu, akit még a néhai nagyromán C. V. Tudor melengetett sovén-nacionalista keblein, továbbra is munkaügyi miniszter. Ő irodalom és történelem szakot végzett Craiován, s költői hajlamait időnként már megcsillantotta, mikor az új bértábláról szavalt nekünk (és, úgy néz ki, még sokat fog) a tévékben, az esti mese műsoraiban. A szakmájában ólomsúlyú Rovana Plumb kémia szakot végzett, és majd a kormány boszorkánykonyhájában az európai pénzek leszívásának módozatait fogja kifőzni.

A Kis- és Közepes Vállalatok Minisztériumát egy Ilan Laufer nevű ifjú titán vezeti, testnevelési főiskolán diplomázott és playboyminiszterként könyvelnek el, mert több férfimagazinban is pózolt derékig meztelenül. Ő lehet a kormány arca vagy felteste, és a kormányimázs javítása végett vesz részt abban. Juhimádata okán maradt meg, és tovább legeltetheti szemeit a mezőgazdaságon a régi miniszter. A víz- és erdőgazdálkodási miniszter elektrotechnikai mérnök, és tovább lehetne sorolni a különféle magánegyetemeken végzettek szakmáját, amelyekhez semmi közük az általuk vezetett minisztériumoknak.

Többen közülük szerencsések, mert még abban az időben érettségiztek, mikor nem voltak bekamerázva az osztálytermek, de már nem kellett felvételizniük az egyetemekre, csak beiratkoztak valamelyik diplomagyárba, ahol nyomtattak nekik is egyet-kettőt. Mivel írni is tudnak és így másolni is, könnyedén összemásoltak maguknak egy-egy doktori címet. Sajnos, nincs szerencsénk velük, mert nem orvosdoktorok, és így esélyünk sincs szabadulni tőlük, mert külföldön semmi keletjük, nem úgy, mint az egyszerű orvosoknak.