Az artisták, bábszínészek és egy dzsesszzenész által előadott műsor egy finn mese feldolgozása. A történet középpontjában olyan fiú áll, aki nem hajlandó tovább viselni a faluja által kötelezőnek mondott maszkot, s ezért kiközösítik. A vándorlásra kényszerített fiú útja során találkozik egy hozzá hasonló okból elüldözött lánnyal: erejüket egyesítik, s meggyőzik közösségeiket, éljenek szabadon, dobják el maszkjukat.

A történet elmesélési módja látható tetszést és együttműködést váltott ki a sepsikőröspataki romák körében: a maszkoktól hajlandóak megijedni, s hátrahőkölni, ha a színészek közel kerülnek hozzájuk, tapsolni, ha a fizikai képességeket próbára tevő akrobatikus mutatványokat látnak, s örvendeni, együtt táncolni, amikor az ifjú pár győzedelmeskedik a rossz hagyomány felett. A romák jövő esztendőben minden bizonnyal még inkább magukénak fogják érezni az előadást: a térségünk iránt elkötelezett csoport gazdag mesevilágukból kíván inspirálódni.

Az artisták háromszéki partnerszerepét ellátó Lármafa Egyesület képviselőjétől, Csernátoni Lorándtól megtudtuk: a fiatalok véletlennek köszönhetően adták fejük vándorszínészkedésre: egy beteg, kórházban fekvő kisgyermeket mentek megvigasztalni, fellépésüket nagy siker követte, s tevékenységük kiterjesztése mellett döntöttek. Jövő esztendőben is jönnek, s az is felvetődött, részesítsék artistaképzésben a fogékony roma gyermekeket, s alakítsanak ki kapcsolatot sepsiszentgyörgyi bábművészekkel. Minderre valószínűleg pályázati pénzt is tudnak szerezni – Finnországban komolyan támogatják a nagy hagyománnyal rendelkező művészeti ágat, artistákat negyvennél is több központban képeznek, s némileg része az oktatási rendszernek is – úgyhogy fedezni tudják majd a hosszabb távú terveiket.