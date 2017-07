Marius Tolvaj, a felügyelőség szóvivője szerint nyolc óra körül riasztották a felügyelőséget, a két oltójárművön kívül egy mentő is a helyszínre érkezett, utóbbira viszont szerencsére nem volt szükség. A tüzet fél óra alatt teljesen eloltották. Az okokat illetően az idegenkezűséget (szándékos gyújtogatást) gyorsan kizárták, amint a rövidzárlatot is.

Incze Zsolt, a Sepsi Egyházmegye esperese, a sepsiszentgyörgy-szemerjai református egyházközség lelkésze (a temető, valamint a ravatalozó az egyházközséghez tartozik) érdeklődésünkre elmondta: noha még teljes bizonyossággal nem nyert megállapítást, a tűzoltóság vizsgálata alapján úgy tűnik, a tüzet egy, a tetőszerkezetet alkotó rézlemez okozta, mely a napsugaraktól egy pontban felmelegedve végül izzani kezdett, és ennek hatására a zsindely lángra kapott. Ezt Marius Tolvaj is megerősítette, mint legvalószínűbb lehetőséget.

Egyelőre zajlik a kárfelmérés, ezt követően tudnak majd arról dönteni, hogy mikor végezhetik el a javításokat. Incze Zsolt szerint a napokban nem tudnának sokat tenni, mivel a mester, aki a ravatalozóház megépültekor itt dolgozott, jelenleg nincs itthon, másrészt pedig bizonyos, hogy költséges lesz a javítás, és előfordulhat, hogy nem lesz keretük erre.