A megyei tanács Nagybaconba kihelyezett ülésén Henning László alelnök arról számolt be, hogy egy cég megvásárolná a megyei tanács és Málnás önkormányzata 2011-től közös tulajdonát képező málnásfürdői ingatlant, a Preventóriumot és a hozzá tartozó területet. A tanácstagok – pártállástól függetlenül – egyetértettek abban, részükről nincs akadálya a vásárnak.

Szotyori Angélától, Málnás polgármesterétől megtudtuk: a vásárlójelölt felújítaná a Preventóriumként ismert épületet, s lakodalmak szervezésére alkalmas helyet alakítana ki ott. Mivel az ingatlant árverésen értékesítik, hamarosan értékbecslést készíttetnek. „Nagyon megörvendtem, amikor a vállalkozó jelezte, megvásárolná a kihasználatlanul álló, faluképet rontó épületet, ezért az első adandó alkalommal a tanáccsal is megvitattam a kérdést. A képviselő-testület tagjai is hasonlóan látták a helyzetet, mint én, ezért nagyon bízom benne, hogy a vásárt mihamarabb megejthetjük, a most romos épület ismét a régi pompájában tündökölhet. Az sem mellékes, hogy új munkahelyek jönnek létre” – mondotta a köz­ségvezető.

Az ingatlan még a magyar időkben épült, volt utászlaktanya, otthont biztosított kultúrháznak, könyvtárnak és mozinak, majd reumás, vese- és gyomorbántalomban szenvedők szanatóriumává vált, később kantinként szolgált, ám az elmúlt években lakatlan volt, ami állapotán ma igencsak meglátszik.