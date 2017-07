A 71 cm széles és 50 cm magas pergamenen az adományosok neve a következőképpen jelenik meg: Gregorius és Ioannes Szotyori de eadem Szotyor, Andreas, Sigismundus és Franciscus Szotyori. Az adományozó neve Michael Apafi a titulatúrában és a fejedelem aláírásában is. A dokumentumot Lugosi Ferenc (Franciscus Lugasi) kancelláriai titkár ellenjegyezte.

Az armálist piros-fehér-zöld-sárga szálakból sodort zsinóron függő, fatokba zárt fejedelmi vörös viaszpecséttel erősítették meg. A pecsét ábrája: zárt fejedelmi koronával fedett nagypajzs, melynek pajzsfőjében a székelyeket jelképező nap és növekvő holdsarló látható, heraldikai jobb alsó negyedében a vármegyék növekvő sasa, bal alsó negyedében a szászok hét bástyája két sorban: fent négy, alatta három. Az ovális szívpajzsban az Apafi család címere: a harántmetszés irányában karddal alulról átszúrt rákfarkas sisak, melyet egy tőkéből induló, fent kettéhajló leveles-gerezdes szőlőágak öveznek. A pecsét körirata: MICHAEL APAFI D[EI] G[RATIA] PRINCEPS TRAN[SILVANIAE] PAR[TIUM] R[EGNI] HU[NGARIAE] D[OMUNUS] ET SI[CULORUM] CO[MES], azaz: Apafi Mihály, Erdély fejedelme, a Magyar Királyság részeinek ura és a székelyek ispánja.

A nemeslevél hátoldalán két záradék szerepel. Az első szerint az adományt kihirdették Sepsi, Kézdi és Orbai székely székek közgyűlésén, 1682. július 7-én. A bejegyzés alatt Nemes János (Joannes Nemes) aláírása szerepel.

A második záradék szerint az adományt bemutatták Fehér vármegye közgyűlésén gróf Bethlen Ádám főispán, királyi kamarás és titkos tanácsos előtt 1740. február 23-án. A bejegyzést hitelesítette Károlyi Sámuel (Samuel Karolyi) jegyző.

A nemeslevélben szereplő címer leírása: Kék színű katonai pajzs, amelynek mezejében vagy telkén vállból levágott páncélos emberi kar meztelen acélkardot feltartani látszik. A pajzs fölé zárt katonasisak van helyezve, ezt ékkövekkel és gyöngyökkel díszített királyi korona fedi, a sisak csúcsából eredő különféle színű pántlikák a pajzs mindkét szélét igen szépen övezik és díszítik.

A pergamen elejére megfestett címerben a pajzs aranykeretes, telke damaszkozott. Az ezüstpáncélos kar arany markolatú, és keresztvasú ezüst-kardot tart. A sisaktakaró kék-ezüst és vörös-arany. Az egészet aranykeretes címerszőnyegbe, azon belül damaszkozott, vörös-kék-zöld sávozású palástra helyezték. Az egészben a kék szín bíbornak tűnik mind a pajzs mezejében, mind a sisaktakaró foszlányában, mind a palást bélésében.

SZEKERES ATTILA ISTVÁN heraldikus