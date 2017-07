A RiseProject.ro és a Hotnews.ro ellenzéki hírportálokhoz csütörtök este szállt ki az adóhatóság, aznap, amikor a RiseProject.ro a Dragnea üzleti kapcsolatairól szóló tényfeltáró sorozat egyik fontos részét készült közzétenni. Az adóhatóság elnöke azt állította, hogy feljelentés alapján jártak el. Az ActiveWatch médiaszervezet elítélte az adóhatóság fellépését, és a portálok elhallgattatására irányuló megfélemlítési akciónak nevezték az eljárást.

A RiseProject.ro végül közölte a cikket, amely szerint a belügyminisztérium titkosszolgálatának egyik 2011-ben készített, később titkosított jelentése megállapította Dragneáról: a 2000-es évek elejétől, amikor Teleorman megyei önkormányzati elnök volt, hozzá közel álló személyekkel együtt „szervezett bűnözői csoportot” hozott létre. Leírják, hogy a Tel Drum nevű cégen keresztül európai uniós pénzeket pályáztak meg és térítettek el eredeti rendeltetésüktől. Emellett a cég rendszeres nyertese volt az infrastruktúra-fejlesztésre kiírt állami közbeszerzési pályázatoknak, többször a reális árhoz képest túlértékelt munkálatokat fizettek ki nekik, de volt olyan is, hogy fiktív munkálatokért vettek fel pénzt – olvasható a jelentésben.

A belügyminisztérium titkosszolgálata cáfolta, hogy a jelentést valóban az intézmény készítette volna, így nem ismerték el annak hitelességét. Augustin Lazăr legfőbb ügyész is megszólalt az ügyben, szerinte, amennyiben hitelesnek bizonyul a jelentés, a korrupcióellenes ügyészségnek kellene kivizsgálnia az esetet.

A korrupcióellenes ügyészség tegnap közölte: tavaly február óta folyamatban van egy vizsgálat a vádhatóságnál ismeretlen személyek ellen, amely a RiseProject.ro által közzétett információk egy részét vizsgálja, az ügy kiderítése érdekében Brazília hatóságainak együttműködését is kérték. A tényfeltáró portál korábban Dragnea brazíliai vagyonáról és üzleti kapcsolatairól cikkezett.

Liviu Dragnea közleményben reagált a történtekre, amelyben azt írja: a sajtóból értesült arról, hogy az adóhatóság inspektorai ellenőrzést tartottak a RiseProject szerkesztőségében, de ehhez semmi köze. „Felháborítanak a történtek, az az érzésem, hogy le akarnak járatni” – olvasható Dragnea közleményében, aki leszögezi, hogy az állami intézmények nem avatkozhatnak bele egy sajtóintézmény életébe, akkor sem, ha az illető sajtóintézmény egy politikusról közöl cikkeket.