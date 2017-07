Reggel több személyautót és rendőrautót felgyújtottak a találkozó helyszíne – a hamburgi nemzetközi vásár és kongresszusi központ területe – közelében fekvő Altona nevű negyedben. A belvárosban az Alster folyó partján tüntetők blokád alá vettek egy utcát, amely Donald Trump szállása és a találkozó helyszíne között húzódik.

A rendőrség vízágyúval oszlatta fel a blokádot, Donald Trumpnak és kíséretének végül egy hosszabb útvonalon, a belvárost megkerülve kellett eljutnia a tanácskozásra. Vízágyúval számoltak fel egy másik blokádot is, amelyet a vásárvároshoz vezető egyik utcán alakítottak ki az úttestet elfoglaló tüntetők. Délelőtt Hamburg belvárosában számos további ponton is erőszakos akciók történtek, globalizációellenes, szélsőbaloldali demonstrálók rendőröket támadtak meg, kirakatokat törtek be és gyújtogattak. Sajtóértesülés szerint az óvárosi Hotel Hyatt Park biztonsági személyzetét is támadás érte, itt szállt meg Putyin orosz elnök, Turnbull ausztrál miniszterelnök és az új dél-koreai elnök is.

Az erőszakoskodó tüntetők célja a tanácskozás akadályozása volt, valamint a bejutás a résztvevők védelmében elzárt területekre. A G20 csoport kétnapos tanácskozásának biztosítására nagyjából 20 ezer rendőrt vontak össze Hamburgban más tartományokból és külföldről. A zavargások csütörtök este kezdődtek.