Régi álma valósul meg a kökösi unitárius egyházközségnek: jövőre befejezik a XIII. és XIV. század fordulóján épült templom tavaly megkezdett teljes felújítását. Jelenleg is javában folynak a magyar állam Rómer Flóris Tervében, a Teleki László Alapítványnál nyert pályázati finanszírozásból végzett munkálatok, amelyek részleteibe Bartha Alpár kökösi unitárius lelkész avatta be lapunkat a közös helyszíni terepszemlén.



A templomhajó nyugati oldalán még dolgoznak, a tavaly levert régi vakolat helyére új került, és nemsokára a meszeléssel is végeznek. A kökösiek közül csak az idősek emlékeznek a templom nyugati bejárójára, az 1954-es tűzvészkor elpusztult portikuszt ugyanis nem építették újjá az 1970–71-es helyreállításkor, ezt tavaly húzták fel, idén vakolták. Szintén a hároméves felújítás első évében cserélték ki a tetőzeten a gerendák cserépléceit, lekenték tűzvédelmi anyaggal, újrapadolták a tetőzetet megfelelő fa- és burkolóréteggel, és megforgatták a régi cserepeket, amelyek igen jó állapotban voltak. Idén a külső vakolás és meszelés után a tereprendezéssel folytatták, újrarakták a járdát és védőjárdát alakítottak ki a templom körül, a következő két hétben a templomtorony héjazatát javítják ki. Jövőben a templomtorony teljes felújítása következik, kijavítják és emelt cserépfödémmel látják el a várfalat, a templom jelenlegi deszkapadlója helyett téglapadozatot tesznek, amit régészeti kutatás előz meg, valamint kicserélik a villanyhálózatot.

A pályázatból származó harmincmillió forint mellé évente egymillió forint értékben járul hozzá az egyházközség a felújításhoz, idén a megyei tanács ötezer lejjel támogatta a nyílászárók javítását. A terveket a Linea Kft. készítette, a kivitelező a Construcţii MBS cég. S tán még be sem fejezik a munkálatokat, az egyházközségnek máris újabb pénzforrások után kell néznie, mert el kell készíteni a fűtésrendszert, és folytatni a Szent László-legenda freskórészletének további kutatását.

Bartha Alpár, közel három éve Kökösben szolgáló, tavaly beiktatott lelkész készen kapta a templomfelújítás teljes dokumentációját elődjétől, de a pályázatot azt követően fogalmazták meg, hogy 2015-ben egy műemléki vándorkonferencia helyszíne volt a kökösi unitárius templom, akkor biztatták, hogy forduljanak a Teleki László Alapítványhoz. De ez idő alatt nem csak a templom épült, a gyülekezet is még jobban összekovácsolódott. A kökösi unitárius egyházközség lélekszámban kis gyülekezet, de annál lelkesebb – mondja Bartha Alpár, aki röviden vázolta, hogy minden korosztály számára van programjuk. A gyermekeknek vasárnapi iskolát működtetnek, néhány esztendőnyi szünet után újraalakult az ifjúsági egylet, ezen belül működik a színjátszó kör, és a gyülekezet önkéntesei a fiatalokkal együtt szerkesztik az évente háromszor megjelenő Lélektarisznya újságot. Két éve indították a heti két alkalommal tartott délutáni programot elemisták és V–VIII. osztályosok számára, ahol szaktanárok segítségével elmélyítik az iskolában tanultakat főként románból és matematikából. Ezt a programot a Gondviselés Segélyszervezet támogatja, és a megyei tanács is besegített. Időnként megszervezik a kisgyermekes családok találkozóját, ez és a délutáni oktatás is ökumenikus jellegű, az egész falunak szól. A lelkész tavalytól kéthetente áhítatot tart az óvodában az óvónők kérésére.

Kökös unitárius lelkésze dicséri a keblitanács és a gondnok munkáját, a közösségi összefogást, s bár Torockóról érkezett Háromszékre, máris olyan otthonos ebben a környezetben, hogy lelkészi hivatása mellett a Gondviselés Segélyszervezet révén szociális programokba is bekapcsolódik. Kezdeményezésére indult a kenyéradományozás, három pékség támogatásával jelenleg tizenöt sokgyermekes rászoruló családnak juttatnak hetente egy nagy házikenyeret Kökösben, Kálnokon, Sepsikőröspatakon, Sepsiszentkirályban és Sepsiszentgyörgyön.

A közel kétszáz lelkes kökösi gyülekezet büszke műemlék templomára, és bízik abban, felújítása után a jelenleginél több turista fordul meg majd a faluban, Bartha Alpár unitárius lelkész pedig abban reménykedik – és ezért szólít meg egyháza minden korosztályt kicsitől az idősig –, hogy soha nem lesz üres a kökösi unitárius templom.