Zene

dzsessz- ÉS IMPROVIZÁCIÓS ZENEI TÁBOR. Július 15–22. között Sepsiszentgyörgyön a Kónya Ádám Művelődési Ház és a MUKKK Kulturális és Ifjúsági Egyesület megszervezi a 11. Dzsessz- és improvizációs zenei tábort. A napi program: egyéni hangszeres oktatás, dzsesszelmélet, dzsessztörténet, zenekari gyakorlat, koncertek és műhelymunkák. Érdeklődni és jelentkezni lehet a 0742 769 628-as telefonszámon vagy az endrelazar@yahoo.com e-mail-címen lehet.



Konduktor-alapképzést indítanak a KIDA Központban

A magyarországi Pető András Főiskola szakemberei konduktor-alapképzést indítanak az illyefalvi KIDA Központban szeptemberben. Dr. Pető András az 1940-es években hozta létre a konduktív pedagógiai módszert, amely elsősorban azokkal a központi idegrendszeri sérültekkel foglalkozik, akiknél szülés közben oxigénhiányos állapot lépett fel vagy később, felnőtt korban ért károsodás: stroke, Parkinson-kór, sclerosis multiplex. A módszer alapgondolata, hogy a központi idegrendszer a károsodások ellenére is rendelkezik tartalékokkal, új kapcsolatok kiépítésének lehetőségével, amelyek a tanulási-tanítási folyamat megfelelő vezérlésével mozgósíthatók. A képzés sajátossága, hogy egyidejűleg valósul meg az oktatás, illetve a sérült gyermekek és felnőttek rehabilitációja a komplex konduktív nevelési rendszerben. Elsősorban óvodapedagógusi vagy tanítói oklevéllel rendelkező szakemberek jelentkezését várják. Érdeklődni a 0724 266 020-as telefonszámon lehet.



Hitvilág

MÁRTON ÁRON IMATÚRA. Július 22–30. között tartják a Márton Áron Imatúrát, amelyet jezsuiták, ignáci lelkiségű nővérek és laikusok, valamint a szentegyházasfalvi Szent Gellért Alapítvány szervez magyar fiataloknak 1995 óta minden évben. Érdeklődni a maimatura@gmail.com, illetve a jakabos.barnabas@jezsuita.hu e-mail-címen vagy a 0755 533 101-es telefonszámon lehet. Jelentkezési határidő július 15.



Tisztújító gyűlések

A Sepsiszentgyörgyi Székely Tanács a Konsza Samu utcai székházában július 12-én, szerdán 17 órától tisztújító közgyűlést tart. Minden autonómiáért elkötelezett városi polgár jelenlétére számítanak. Ugyanott aznap 18 órától a Sepsiszéki Székely Tanács tart tisztújító küldöttgyűlést, amelyre a sepsiszéki települések Székely Tanácsainak küldötteit várják.



Angol nyelvű bibliatábor

Ingyenes, intenzív nyelvtanulási lehetőséget kínál a Bibliából vett szövegek felhasználásával, angolnyelvtanár vezetésével július 24–28. között a sepsiszentgyörgyi Károlyi Gáspár Alapítvány a Málik József utca 6. szám alatt. Korhatár: 12–17 év. Jelentkezni Simon Szabolcsnál lehet a 0744 307 550-es telefonszámon július 22-ig. A nappali tábor Kovászna Megye Tanácsának résztámogatásával jön létre.



Megjelent

a Székelyföld júliusi lapszáma. Szepesi Attila, Nagy Attila, Cseke Gábor, Luzsicza István, Szentgyörgyi László versei mellett Király Kinga Júlia, Borsodi L. László, Tamás Dénes, Patak Márta, Zsidó Ferenc prózáját, Orkesztra Gabó novelláját közli a kulturális folyóirat. Seres Attila tanulmánya A Vásárhelyi Találkozó szellemében (Erdélyi magyar írók a Felvidéken és Kárpátalján 1937 végén), Botár István írása Település, templom, temető. Vita a Csíki-medence 12. századi hovatartozásáról címmel olvasható. Az Ujjlenyomat rovatban Lukács Antal katonaságát és fogsága történetét ismerhetjük meg; a Műteremtés rovatban Murádin Jenő egy székely litográfusra emlékezik a reformkorból. A Szemlében Milbacher Róbert, Nagy Attila, Szentkatolnai Bálint Gábor, Benedek Elek, Bözödi György és Czegő Zoltán könyvéről olvashatunk recenziót. A Székely Könyvtárban Hadnagy Jolán ajánlja Tamási Áron Hazai tükör című kötetét, a Vendégházban Balázs Imre József írása található. A Székelyföld középiskolásoknak kiírt pályázata is fellehető. A lapszámot székelytompai Magyari Lajos munkáival illusztrálták.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Help Net (Sugás Áruház, telefon: 0367 802 977, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

IVÓVÍZ. Kézdivásárhelyen ma 8–15 óráig javítási munkálatok miatt felfüggesztik az ivóvíz-szolgáltatást a Csernátoni úton és az 1918. december 1. utcában.

ÁRAMSZÜNET. Köpecen ma 9–17 óráig, Nagyajtán kedden és szerdán 9–17 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

DOKUMENTUMFILM-VETÍTÉS. Az érdeklődésre való tekintettel újra vetítik a Emlékmű helyett – Vaszi Jánoska emlékére című dokumentumfilmet ma 19 órától a sepsiszentgyörgyi Művész moziban. A film 2015 és 2017 között készült a Médiatanács Magyar Média Mecenatúra programjának támogatásával, hossza 50 perc. Rendező Vörös T. Balázs, operatőr-társrendező Filep Farkas.

STRANDOLÓK FIGYELMÉBE! A Sepsi ReKreatív Rt. felhívja a strandolók figyelmét, hogy 14 éven aluli gyerekek nagykorú kíséretével vagy szülői engedéllyel léphetnek be a strand területére. A szülői engedély formanyomtatványa letölthető a www.rekreativ.club honlapról, vagy személyesen átvehető a strand recepcióján.

USZODA. Az uszoda ma is nyitva tart 15–21.30 óráig. A hétköznapi programhoz igazodva az úszásoktatásra érkezőket 15 órától, a kikapcsolódni vágyó kicsiket és nagyokat 18.30 után várják.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától aerobik nyugdíjasoknak, 17 órától aerobiktánc óvodásoknak Kelemen Szende vezetésével, 19 órától aerobik felnőtteknek, 20 órától aerobik férfiaknak. Telefon: 0722 243 234.

VÖRÖSKERESZT. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden hétfőn 16–18 óráig a kovásznai kultúrotthon épületében és keddenként 9–12 óráig a székházban (Kós Károly út 7. szám) vérnyomás-, vércukorszint- és koleszterinszint-mérést végez.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket 12–20 óráig ma és kedden Nagyborosnyón gyűjti.