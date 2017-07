Előző írásunk

A szenegáli Mame Seydina Issa Laye Thiaw fontos szerepet vállalt abban, hogy a Sepsi OSK sporttörténelmet írt és élvonalba jutott, hiszen a középpályás fáradságot nem ismerve a pálya minden részén jelen volt, labdát szerzett, segített a védelemben, sőt, néha a gólszerzést is magára vállalta, pontot mentve, esetleg győzelemhez segítve a piros-fehér mezeseket. A 24 éves labdarúgó 2012 óta Romániában játszik, emiatt egy évben csak néhány napot tölt családjával és barátaival. Szeretné, ha a Sepsi OSK évek múlva is az első osztály meghatározó csapata lenne, ezért ő is mindent megtesz. Tetszik neki Sepsiszentgyörgy nyugodtsága és a helybeli emberek nyitottsága, támogatása, sőt, úgy véli, szurkolók nélkül nincs futball.