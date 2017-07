A kiállítást Héjja Ágnes (zongora) és Miklós Katalin (hegedű) közös előadása nyitotta meg, majd a művészről és a tárlatról Nagy-Babos Tamás magyartanár beszélt. Elmondta: Paul Vincent Alberola Algériában született 1952-ben, majd Franciaországba emigrált, végül Németországban telepedett le, de bejárta egész Európát, és az öreg kontinens több országában is élt. Már az 1970-es évektől fest. Első egyéni kiállítása 1980-ban Düsseldorfban volt, majd Németország több városában állított ki. 2010-tól az egyik foksányi készruhagyár termelési igazgatója. Romániában 2012-ben Bukarestben, majd 2016-ban Foksányban volt egyéni kiállítása. A színek nagy szerelmese, témái is nagyon változatosak – mondotta többek között a tárlat méltatója, aki az alkotó iránti udvariasságból a magyarul elmondottakat dióhéjban németül is összefoglalta. A kiállítás augusztus 15-éig tekinthető meg.