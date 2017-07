Az előpataki út melletti fotovoltaikus telepet nagyrészt európai uniós pénzből építtette a megyeszékhely önkormányzata, amely 2009-ben pályázta meg a megújuló energiával működő, környezetbarát létesítményt. A naperőmű által termelt áram a számítások szerint negyedére csökkentheti a városháza villanyszámláit, de beindulását különféle bürokratikus eljárások akadályozzák. Sztakics Éva elmondta: a vonatkozó törvény értelmében a napelempark által termelt áramot át kell adni a szolgáltatónak, amely levonja a fogyasztásból az átvett mennyiséggel arányos összegeket. A szolgáltatót azonban a törvénynek csak egy idén áprilisban megjelent kiegészítése kötelezi a nem hagyományos módszerekkel el­őállított energia átvételére, Sepsiszentgyörgynek pedig májusban lejárt az áramszolgáltatási szerződése az RDS & RCS céggel, és a közbeszerzési eljárást – amelyet rossz hazai szokás szerint egyszer hatálytalanítottak, ezért másodszor is ki kellett írni – egy másik vállalat, az Elect-rica nyerte meg. Ezzel is eltelt néhány hét, most pedig a műszakiakról folyik a levelezés a városháza és a szakcég között. A naperőmű ugyanis nem termel egyenletesen: éjjel leáll, és nappal is időjárásfüggő a teljesítmény, kiegyenlítésre van szükség – magyarázta az alpolgármester, hangsúlyozva, hogy másutt is ugyanezek a gondok, az újdonságok egy sor kérdést vetettek fel, amelyek megoldása időt igényel.