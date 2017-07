Tekintettel a vakációs időszakra, a háromszéki rendőrség is bevezette az országosan elrendelt fokozottabb ellenőrzéseket, ennek eredményei már június folyamán látványosra sikeredtek – tájékoztat a hatóság sajtóirodája. Az egyenruhások több mint ezer esetben avatkoztak be, melynek egyharmadát az egységes segélyhívó számon érkezett lakossági bejelentés tette ki.



Több mint 2300 kihágást tapasztaltak, és közel 600 ezer lej értékben szabtak ki bírságokat. A legtöbb kihágás a közlekedésben történt (ezek száma meghaladta az 1750-et), 75 jogosítványt, valamint 38 forgalmi engedélyt is bevontak. Viszonylag magas volt a tettenérések száma is, huszonnyolc személyt kaptak rajta bűncselekmény elkövetésén. Minden esetben bűnvádi eljárást indított a hatóság. Szintén az ellenőrzések nyomán 6550 lej értékben koboztak el javakat is. (ndi)