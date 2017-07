A Sepsiszentgyörgyi Gyerekek Palotájának két kis pilótája az élmezőnyben zárta az elmúlt hétvégén a prázsmári gokartpályán megrendezett országos iskolás gokartbajnokság harmadik futamát. Az Olténia Kupa nevet viselő viadal rendezője a Craiovai Gyerekek Palotája volt, a megyeszékhelyi klub pedig társszervezőként kapcsolódott be az esemény lebonyolításába.



Akárcsak az előző két verseny, a hétvégi megmérettetés is nagy érdeklődésnek örvendett, a népes mezőny kiélezett csatát eredményezett, kis pilótáink – Kis Roland és Tóth István – pedig roppant talpraesettek voltak és tisztességesen helytálltak.

– Ezen a versenyen a motor ereje mellett a pilóták tudása, ügyessége is számított, és úgy látjuk, Roland és Istvánka már igazi versenyző, hiszen jó eredményt értek el. Büszkék vagyunk rájuk! Gratulálunk nekik és Fail Tamásnak, a felkészítő tanárnak, illetve a szülőknek is – nyilatkozta érdeklődésünkre Kerekes Jenő, a Sepsiszentgyörgyi Gyerekek Palotájának igazgatója.

Kis Roland a Pufó kategóriában állt rajthoz, és a húsz versenyző közül hatodikként intették le, míg a Mini kategóriában Tóth István a tizedik helyen végzett a huszonhárom induló közül. (tibodi)