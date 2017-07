Péntektől vasárnapig három – díj-, maraton- és akadályhajtás – versenyszámban mérték össze tudásukat a fogathajtók és lovaik. A színvonalra és a hangulatra nem lehetett panasz, hiszen a szervezők és a versenyzők is kitettek magu­kért, a több száz néző pedig kiváló versenynek volt szemtanúja.

A megmérettetésen 17 fogat vett részt, köztük egy négyes fogat Bodó Zoltán fogathajtó irányításával. A díjhajtásban Eduárd egy negyedik és egy kilencedik helyet szerzett, maratonhajtásban javított eredményén, és az egyik fogattal a második, a másikkal pedig a harmadik helyet szerezte meg, akadályhajtásban viszont mindenkit maga mögé utasítva az első és második helyen végzett. Összetettben Pál Attila az első helyen zárt, Bartha Eduárd (fotó) pedig megérdemelten gyűjtötte be a második és harmadik helyet. A fiatal háromszéki fogathajtó a Bihar megyei Cséffán megrendezett országos bajnokság első fordulójában egy fogattal szerepelt, és összetettben a harmadik helyen zárt, így még komoly esélyekkel pályázhat az országos bajnoki címre a harmadik fordulóban, illetve a döntőben.

„Színvonalas és hangulatos verseny volt, hiszen 17 fogat szállt harcba, a mezőny egyharmada pedig már több nemzetközi versenyen is szerepelt. Számunkra kihívás volt nemcsak anyagi szempontból, hanem szervezés terén is a verseny, illetve vannak olyan részletek, amelyeket jövőre ki kell javítani, hogy még jobb lehessen a megmérettetés. Jövőben szeretnénk egy háromcsillagos versenyt szervezni, illetve három év múlva megcéloznánk az Európa-bajnokság megszervezését is, erre pedig minden esélyünk megvan, mert ez a pálya nemzetközi szintű. Egyedüli csapatként jelentünk meg két fogattal, versenyhelyzetben tettünk próbára két fiatal lovat. A jól bejáratott lovaink mögött fárasztó időszak van, akárcsak a fogathajtó, Eduárd mögött, mert két hete Horvátországban szerepeltünk jól, és most itthon is sikerült összetettben egy második és egy harmadik helyet behúzni. Eduárdon mindig az akadályhajtás alatt van a legnagyobb nyomás, hiszen két éve világbajnok lett ebben a versenyszámban, ezért állandóan bizonyítania kell” – mondta Bartha Róbert fogattulajdonos, aki azt is hozzátette, hogy július 14–16. között az országos kettesfogathajtó-bajnokság 3. fordulójában állnak rajthoz a Bihar megyei Fugyivásárhelyen, majd háromhetes pihenő következik, illetve augusztus 25–27. között lesz a döntő Marosvásárhelyen, és szeptember 22–24. között a szlovéniai Lipica ad otthont a kettesfogathajtó-világbajnokságnak.

Eredmények (országos kettesfogathajtó-bajnokság, 2. forduló): * díjhajtás: 1. Rákóczi Gergő 46,01 hibapont, 2. Pál Attila 51,09, 3. Paul Pop 52,50, 4. Bartha Eduárd II. 54,74... 9. Bartha Eduárd I. 59,70 * maratonhajtás: 1. Pál Attila 102,62 hibapont, 2. Bartha Eduárd I. 111,11, 3. Bartha Eduárd II. 111,28 * akadályhajtás: 1. Bar­tha Eduárd I. 3,92 hibapont, 2. Bartha Eduárd II. 7,58, 3. Milorad Milin 8,64 * összetett: 1. Pál Attila 165,71 hibapont, 2. Bar-tha Eduárd II. 173,60, 3. Bartha Eduárd I. 174,73. (miska)