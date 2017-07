Egy évvel korábban 85 részt vevő gyerekkel zajlott az esemény, az idei 140 jelentkező abszolút rekordot jelent. A szervezők elmondása szerint az ötödik kosársuli ideje alatt három szerb, három magyarországi és nyolc helyi edző foglalkozik a tanulni vágyó kosarasokkal. A sepsiszentgyörgyiek mellett Gyergyószentmiklósról, Csíkszeredából, Kolozsvárról és még Ausztráliából is érkeztek gyermekek a megyeszékhelyre, akik nyolc korcsoportban napi két edzésen vesznek részt, amelyeknek a Mikes Kelemen Líceum, a Székely Mikó Kollégium, a Mihai Viteazul Főgimnázium és a Puskás Tivadar Szakközépiskola sporttermei adnak otthont.

A július 11. és 16. között sorra kerülő táborban a kosárlabda-tudás fejlesztése és a játék rejtelmeinek megismerés mellett nagy hangsúlyt fektetnek a szórakozásra is – tudtuk meg Nemes Árontól, a kosársuli szervezőjétől, aki érdeklődésünkre azt is elmondta, hogy a hétvége előtt beteltek a helyek a nyári táborba. Hat napon át Sepsiszentgyörgy lesz Háromszék és Erdély kosárlabda-fővárosa, bízunk abban, hogy mind az oktatók, mind a tanulók jól szórakoznak majd, és az ötödik Sepsi Kosársuli mind­annyiuk számára óriási élmény lesz. (tif)