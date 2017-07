Sokáig emlékezetes marad a Tour de France 9. szakasza, amelyet a kolumbiai Rigoberto Urán nyert. Alberto Contador elszállt, talán Nairo Quintana is, Geraint Thomas és Richie Porte is nagyon csúnyán összetörte magát.

A Nantua és Chambéry közötti kicsit több mint 180 kilométeres szakaszon nem kevesebb, mint hét kategorizált emelkedőt másztak meg. A tavaly második helyen végző Romain Bardet csapata akkora tempót diktált, hogy a csúszós úton többen el is estek. Köztük volt a korábban sárga trikót viselő és Chris Froome legerősebb segítőjeként emlegetett Geraint Thomas is, aki kulcscsonttörést szenvedett egy csúnya bukást követően.

Nincs már versenyben a 9. szakaszt az összetett 5. helyéről kezdő Richie Porte sem, aki esése után nekivágódott a hegyoldalnak, elütve Dan Martint is. Kevesebb mint két és fél kilométerrel a befutó előtt Froome-ék csoportja befogta a szökésben lévő Romain Bardet-t, így a sprint döntött. Úgy tűnt, Warren Barguil lesz a szakaszgyőztes, de a francia túl hamar kezdett örülni, a mellette haladó Urán az utolsó centiken megelőzte.

A versenyzőkre a hétfői szünnap után, ma a Périgueux és Bergerac közötti 178 kilométer vár. A 104. Tour de France-on a július 23-ai párizsi befutóig 3540 kilométert teljesít a mezőny.

Eredmények (9. szakasz, Nantua–Chambéry, 181,5 km) – 1. Rigoberto Urán (kolumbiai, Cannondale) 5:07:22 óra, 2. Warren Barguil (francia, Sunweb) azonos idővel, 3. Chris Froome (brit, Team Sky) a. i. Az összetett élcsoportja: 1. Chris Froome 38:26:28 óra, 2. Fabio Aru (olasz, Asztana) 18 mp h., 3. Romain Bardet (francia, AG2R) 51 mp h.