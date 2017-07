Előző írásunk

Márk Előd szenvedélyes, folyamatosan új kihívásokat kereső hegymászó. Az Alpok 82 négyezer méternél magasabb csúcsa közül eddig harminchetet hódított meg, minden fontosabb hegyre egy-egy kis kövecske emlékezteti. A sepsiszentgyörgyi fiatalember gazdasági és turisztikai szakember, hivatásos hegyi vezető, aki figyeli környezetünket, a világ dolgait, mi több, azokhoz hozzá is szól, véleményét a nyilvánosság előtt vállalja, eközben azt is példázza: a hegymászásnál nemcsak a tapasztalat és az erőnlét számít, hanem meghatározóak az intellektuális és a pszichés képességek is.