Az ország más megyéiben előrehaladott a betakarítás. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium adatai szerint a déli, délnyugati vidékeken már be is fejeződött az árpa betakarítása, országos szinten háromnegyedét aratták le, míg a repcének több mint egynegyedét.

Olt, Dolj, Mehedinți, Teleorman megyében a búza aratásával is jól haladnak, a bevetett terület több mint feléről betakarították a kenyérnekvalót.

Petre Daea agrárminiszter a gabonakereskedőket figyelmeztette nemrég, mondván, értékeljék a gazdák munkáját, akik egy éven át dolgoztak azért, hogy jó minőségű termést takarítsanak be. A mezőgazdaság sokféle rizikót hordoz magában, minden pillanatban nehéz döntéseket kell hozni, hogy eredményes legyen a munka – jelentette ki a miniszter.