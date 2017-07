Dragnea a szociálliberális koalíció tegnapi ülése után újságírói kérdésekre válaszolva cáfolta az ellenzéki RiseProjekt.ro portálon megjelent korrupciós vádakat, ugyanakkor azt sugallta, hogy a portált támogató magyar-amerikai milliárdos állhat az ellene irányuló támadás mögött. Arra a kérdésre, hogy mi a baja Sorosnak vele vagy az SZDP-vel, Dragnea azt mondta, azt ő is szeretné tudni, de „tény, hogy van valami baja”. „Túl sok jel van, ami erre utal, és túl sokfelől érkeznek az erre utaló információk. Márpedig én nem hiszek a véletlen egybeesésekben” – mondta az SZDP elnöke.

Dragnea először egy vasárnap esti tévéinterjúban adott hangot meggyőződésének, hogy a RiseProject akcióját Soros György rendelte meg. „Az utóbbi hónapokban elég keményen bíráltam Soros Györgyöt, és az álláspontom nem változott ezzel a kártékony személyiséggel kapcsolatban. Ezúton is azt üzenem neki: nem fog engem megtörni” – jelentette ki Dragnea. Hozzátette: meggyőződése, hogy az ellene indult sajtókampány mögött Soros György áll, aki szerinte rosszat akar Romániának és más országoknak is.

A koalíció ülése után Mihai Tudose miniszterelnök is tényként kezelte, hogy Soros érdekeit szolgálja Dragnea lejáratása, amely szerinte nemcsak az SZDP-t, hanem a bukaresti kormánykoalíciót, a román kormányt és így magát az országot is destabilizálja. A kormányfő egy ironikus megjegyzéssel hárította el azt az újságírói kérdést, hogy vannak-e Soros Györgynek érdekeltségei Romániában. „Isten őrizz, hogy is lennének? Sehol sincsenek érdekeltségei. Ő maga a vöröskereszt!” – mondta az amerikai milliárdosról a román miniszterelnök.

A RiseProject.ro csütörtökön azt írta Dragneáról, hogy a 2000-es évek elejétől, amikor Teleorman megyei önkormányzati elnök volt, szervezett bűnözőcsoportot hozott létre, amely közbeszerzési pályázatok eltérítésével tulajdonított el állami és európai pénzeket. Dragnea hétfőn cáfolta, hogy tulajdonrésze lenne az ügyben szereplő Tel Drum cégben, vagy hogy Brazíliába menekítette volna ki vagyona egy részét.

A RiseProject által nyilvánosságra hozottakat követően a Mentsétek meg Romániát Szövetség képviselője, Emanuel Ungureanu tegnap ismertette: a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatósághoz fordult, beadványában azt kérte az intézménytől, vizsgálja ki Liviu Dragnea „tisztátalan üzleteit”.