A jeruzsálemi miniszterelnöki hivatal kérésére a külügyminisztérium vasárnap visszavonta a budapesti izraeli nagykövet szombaton kiadott nyilatkozatát, amelyben Jószéf Amrani felszólította a magyar kormányt, hogy vonja vissza a Soros György fényképével futó plakátkampányt, mert az gerjeszti az antiszemitizmust, szomorú emlékeket idéz fel, gyűlöletet és félelmet szít.

Szombaton a magyar külügyminisztérium közölte, ahogyan Izrael, úgy Magyarország is fellép mindenki ellen, aki az országra és polgáraira nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Leszögezte: Soros György le akarja bontani a határt védő kerítést, az általa finanszírozott civil szervezetek segítségével illegális migránsok százezreit akarja betelepíteni Európába és Magyarországra. A kormány ezért minden eszközzel fel fog lépni a magyar polgárok biztonságát veszélyeztető pénzügyi spekuláns és az illegális migrációt elősegítő szervezetei ellen.

Emanuel Nahson, az izraeli külügyminisztérium szóvivője vasárnap élesen bírálta Soros Györgyöt. Nahson hangsúlyozta: a budapesti nagykövet által kiadott közlemény semmiképpen nem azt állította, hogy jogtalan a bírálat Soros György ellen, aki folyamatosan aláássa Izrael demokratikusan megválasztott kormányát a zsidó államot rágalmazó szervezetek támogatásával, és megpróbálja eltagadni Izraeltől az önvédelemhez való jogát.

A két ország diplomáciai feszültsége egy különösen kényes időszakban, Netanjahu július 18-ára tervezett budapesti látogatása előtt történt. Az elmúlt harminc év első izraeli miniszterelnöki vizitje lesz ez Magyarországon. Noha Benjámin Netanjahu tölti be a külügyminiszteri tisztséget is, vele nem egyeztettek, és ő csak a médiából értesült a szombati közleményről. Kiadása után az izraeli jobboldalon elítélték a külügyminisztériumot, mert úgy tűnt, mintha Soros Györgyöt védenék, akit az Izrael elleni bojkottmozgalom egyik vezető erejének tekintenek.