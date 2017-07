Az olaszországi migrációs helyzetről és annak esetleges megoldásairól az utóbbi időben feltűnően gyakran nyilatkozó Renzi úgy fogalmazott: Olaszországnak meg kell azt állítania, hogy mindenki hozzánk jöjjön. Mindenkit meg kell mentenünk, de nem fogadhatunk be mindenkit, ezt diktálja a józan ész – mondta a volt miniszterelnök, aki a PD élén ismét a kormányfői székre pályázik. Hozzátette, Olaszország akkor tud kijutni a migráció teremtette válsághelyzetből, ha erősebben hallatja szavát az Európai Unióban. Megjegyezte, hogy a következő hat hónapban a következő hat év forrásainak elosztásáról születnek döntések, „és ha az unió nem segít a migrációban, mi nem adunk pénzt annak, aki nem fogadja be a migránsokat. Vagy mindenki tiszteletben tartja a szabályokat, vagy elzárjuk a pénzcsapokat”. Renzi visszautasította az ellenzéki Északi Liga azon bírálatait, miszerint korábban a befogadást szorgalmazta, most pedig majdnem ugyanazt hangoztatja, mint az Északi Liga, vagyis a befogadás korlátozását.

Giuliano Pisapia balközép politikus, volt milánói polgármester, a februárban alapított Progresszív Tér vezetője úgy nyilatkozott, Olaszországnak erkölcsi, jogi és politikai kötelessége az emberéletek mentése. Hozzátette, hogy ezzel egy időben az olasz kormánynak el kell érnie a dublini egyezmény felülvizsgálását, amely szerint menedékkérelmet abban az EU-tagállamban kell benyújtani, ahol a kérelmező belépett az unió területére. Pisapia hibának nevezte azt is, hogy a Matteo Renzi vezette korábbi római kormány vállalta, hogy a Triton európai művelet keretében a Földközi-tengeren szolgáló nem olasz felségjelzésű mentőhajók mind Olaszországba szállítsák a megmentett embereket.

Maurizio Gasparri, az ellenzéki Hajrá, Olaszország (FI) politikusa kijelentette, egyedül az olasz jobbközép kormányok voltak képesek megfékezni az Afrikából az olaszországi partok felé tartó emberáradatot. Hangsúlyozta: amint ismét kormányra kerül, az olasz jobbközép leállítja az illegális bevándorlást, a veszélyes tengeri átkelést, az ide-oda utaztatást a Földközi-tengeren a nem kormányzati szervezetek kitiltásával, az olaszországi kikötők lezárásával és igazi hajóblokáddal.