Az ülés némi tekintélyvillongással kezdődött. Míg a tanácstagok a szociáldemokrata párti társukra, Andrei Cochiorra vártak, kinek jelenléte nélkül a testület teljességgel döntésképtelen lett volna, Bálint József, az Erdélyi Magyar Néppárt frakciója részéről bejelentette: noha részt vesznek az ülésen, nem szavaznak, tekintve, hogy az alakulat által májusban benyújtott határozattervezet nem szerepel a megvitatandók között. Az említett kezdeményezés az adóövezetek módosítását célozza. Amint azt a városháza jogi irodájától megtudtuk: a tervezet beterjesztése folyamatban van (egyelőre a véleményezés történt meg, hátravan még a közvitára bocsátás). Az ülésen Bálint József ugyanakkor megemlítette: a mostani akciójukkal nem akadályozni szeretnék az önkormányzat működését, ugyanis a sajtóban olyan hangok jelentek meg, melyek szerint egy női tanácstag miatt, aki hasonlóan járt el – elvi alapon –, a testület nem képes döntéseket hozni. Esetükben is arról van szó, hogy ragaszkodnak egy, a közösség szempontjából fontos kezdeményezésükhöz. Rodica Pârvan, a Szociáldemokrata Párt képviselője a néppárti politikus kijelentéseire (melyeket saját bevallása szerint nem teljesen értett) kifakadt: ha jól érti, itt őt állítják be fekete báránynak, aki miatt fennakadás van az önkormányzati munkában. „Én nem kezet emelgetni, dísznek jöttem a testületbe, hanem az állampolgárok érdekeit képviselem, itt elvekről van szó, és miután az önkormányzat megtagadta, hogy Cucu atya megkapja a Pro Urbe díjat, én kijelentettem: részt veszek az üléseken, a vitákon, de tiltakozásként három hónapig nem szavazok. Ebből az időszakból még hátravan ez a hónap. A sajtó pedig jól tenné – ha már nincs témája ebben az időszakban –, ha alaposabban megvizsgálná az alkotmánynak a szavazati jogra vonatkozó részét. Ez egy állampolgári jog, mellyel az ember vagy él, vagy sem” – tette hozzá Rodica Pârvan.

A felszólalásokat követően a testület a 14 pontos napirendből csak azokat tudta jóváhagyni, melyek nem igényeltek kétharmados szavazattöbbséget. Elsőként Vajna László mandátumát szentesítették, aki Koréh Enikő Zsuzsannát váltja az RMDSZ-frakcióban.

A Gyöngyvirág utcai munkálatokról másodszor szavaztak a testületi tagok. Antal Árpád polgármester felvezetőjében elmondta: annak ellenére, hogy a minisztériumi rendelet is megszületett, a támogatási szerződést továbbra sem írták alá, viszont mind az önkormányzat, mind a lakosság elérte a tűrőképesség határát. Noha jelentős anyagi megterhelést jelent, de a város átvállalja a munkálatok lezárásához szükséges, valamivel több mint 1,4 millió lej kifizetését saját forrásokból. A döntés nyomán már ezen a héten nekiláthat a kivitelező az aszfaltozásnak (a járdák burkolata és a koptatóréteg) – tette hozzá. A testület végül egyhangúlag hagyta jóvá a tervezetet, valamint a kötődő költségvetés-módosítást is. A városban zajló munkálatokat illetően Antal Árpád elmondta: halad a Kós Károly utca kivitelezése, hamarosan már látványosabb lesz a változás. Emellett a vízművek nekiláttak a Testvériség utca alsó szakasza, valamint az Ifjúság sétány egy részén a vezetékcseréknek. Antal Árpád hozzátette: a Gyöngyvirág utcai korszerűsítés lezárását követően kezdődik az 1918. december 1. sugárútnak a villanyrendőr és Olt-híd közötti szakaszán az aszfaltszőnyeg cseréje.

A kétharmados szavazattöbbség hiánya miatt nem sikerült jóváhagyni a Sepsi ReKreatív Rt. által kidolgozott előnyösebb bérrendszert, illetve pár vagyoni kérdésben sem jutottak dűlőre. Jóváhagyták viszont a lakónegyedi bérelt parkolóhelyekre vonatkozó azon módosítást, mely szerint a lízingelt és az örökölt járművek esetében is lehetséges a bérelt pakolóhely használata (itt a járműtulajdonos kiléte okozott zavart). Emellett a szabályzatban azt is tisztázták, hogy amennyiben valaki járművet vált, a korábban kifizetett bérletet, mely még érvényes, átírhatja az új autóra, nem kell másikat kiváltania.