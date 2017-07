A polgármester szerint a kormányhivatal vezetője mindent megtesz, hogy megakadályozza: legalább a futballpálya, ha nem is az egész – a municípiumi sportklubhoz tartozó – sportkomplexum a város tulajdonába kerüljön. Már csak azzal, hogy a vonatkozó kormányrendelet-tervezetet sem látta el kézjegyével, hátráltatja ezt a folyamatot. Ami a női kosárlabdacsapatot illeti, a prefektus nemrégiben megtámadott egy még 2015-ben és egy 2016-ban született önkormányzati határozatot, melyekkel a város pénzt juttatott az együttesnek. Hogy egész pontosan mi a szándéka ezekkel a lépésekkel, nem tudni, annyi viszont biztos, hogy ami az önkormányzatnak, a helyi közösségnek fontos, annak ő mindenáron keresztbe akar tenni – vélte Antal Árpád. (ndi)

„A jelek szerint Sebastian Cucu prefektus valamiért nagyon haragszik a sepsiszentgyörgyi sportra, mivel az elmúlt időszakban több olyan intézkedése is volt, amelyekkel megpróbálja ellehetetleníteni a futballt és a kosárlabdát” – állapította meg Antal Árpád.



Mikor teszik már holtvágányra ezt a fajgyűlölő,szülőföldjét naponta megtagadó és megalázó senkiházit?? Hol van az RMDSZ,EMN,MPP...hol vannak a megyei és telepűláseink vezetői ??? Tegyünk már valamit ez ellen az aljas ember ellen!!! Nem megengedhető,hogy minden lépése a megye ellen irányúl !! Millió lehetőség van arra,hogy leváltsuk.Egy közösség,ha nem fogad el valakit,azt nem lehet a torkán lenyomni. Ez csak nálunk van,mert gyengék a vezetőink !!! Ne csak a medvék ellen menjünk Bukarestbe,hanem a vadállatként viselkedő prefektusunk ellen is !!! Menjünk ki az útra emberek.A csizmadiát is elhajtották,ez a kakukk sem érdemel mást !! A kezünkben lévő hivatalokat tessék bezárni...a polgármesterek lépjenek sztrájkba mindaddig amig menesztik a megyét szabotáló,a magyarságot utáló prefektust !!! Tessék a prefekturát reggeltől estig tüntetőkkel piketálni...kakukk ellenes jelszavakkal dísziteni az egész várost...reklámozzuk,hogy ki is a kormány megbízottunk !!! DOMNULE CUCU ,FITI CU UN PIC DE BUN SIMTI SI DATI DEMISIA DE ONOARE !!!!!!







Még a piti Lacatusut sem képes a város holtvágányra terelni, nemhogy a kormány képviselőjét! Fáj kimondanom, de ha lenne siránkozási verseny, Sepsiszentgyörgy minden bizonnyal az élen végezne! Udémérés, tehetetlen vezetőinek (is) köszönhetően. A sült galamb, sajnos nem repül, s a gesztenyét sem lehet mindig másokkal kikapartatni a parázsból....







Csak azt nem tudom, minek a panaszkodás, hiszen 20 éve haxerok a parlamentbe, intézzék el egymás között.







No a ek aerre jol ráéreztél csacsi csak az a baj,hogy varju a varjunak nem vájja ki a szemét,ezek a karakternélküli udemeresek a sánta Biberachal alias Vőrőstoy nem képesek segre vagniuk,mert egyhuron pendülnek erre rábizonyitottak 27 éve ,ha mi nem fogjuk meg és dobjuk ki ezt a szemetet nem lesz béke ,a prefectus egy minta marha a román politikum palettáján rohadnának már meg az egésszek.