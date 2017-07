Kelemen Gellért, a Dél-Hargita Vadászegyesület igazgatója elmondása szerint Bardocon a két bocsával járó anyamedve meglepetésszerűen támadt a pásztorlegényre. Az áldozat a kutyák közbelépésének köszönhetően úszta meg, mondhatni olcsón. „A pásztor arra ügyelt, hogy a tehenek ne tévedjenek magánterületre, s éppen egy bokrosabb részről akarta őket kihajtani, amikor a gyors támadás történt. Mind­össze néhány másodpercig tartott az egész, de ez is elég volt, hogy a pásztor komoly sérüléseket szenvedjen. Szerencséjére, még volt annyi ereje, hogy az addig a csorda végén haladó társa segítségével eljusson a faluig, ahol az első háznál segítséget tudtak kérni, úgy hamar a baróti kórházba került, ahol megműtötték. Sajnos, mondhatni, naponta támadnak a medvék, s okoznak emberben és gazdaságokban kárt. Jól bizonyítja mindezt, hogy a bardoci polgármesteri hivatal is meglehetősen gyakran hív, vegyünk részt a kármegállapításban. Mi, vadgazdálkodók nem vagyunk a medvék ellen, de túlszaporodásukat korlátozni kellene valahogy. Ezért tartom későinek a miniszter asszony által megszabott augusztus 15-ei határidőt: miért csak akkortól lehet a veszélyessé váló állatok ellen fellépni, hiszen semmi sem indokolja, hogy még heteket várjunk” – mondotta a szakember.

Balázsi Dénes, Bardoc köz­ség polgármestere szerint egyre tűrhetetlenebb a helyzetük: a medvék nemcsak éjszakánként merészkednek ki az erdőből, hanem már fényes nappal is megjelennek az emberek által járt helyeken. Múlt héten, csütörtökről péntekre virradóra Erdőfülében is volt egy medvetámadás, melynek során a vadállat tizenkét juhot és három kecskét marcangolt szét, néhány hete pedig egy tehenet pusztítottak el. A községi elöljáró szerint az országos szinten jóváhagyott 175 medvére vonatkozó kilövési szám nagyon alacsony: ha leosztjuk megyékre és településekre, alig egy-két veszélyes vadállattól lehet ily módon megszabadulni. „Nagyon alacsonynak tartom a valószínűleg állatvédők nyomására született a kilövési számot. Én amondó vagyok, mindegyiket, amelyik rendszeresen emberek lakta területre jár, ki kell lőni, mert előbb-utóbb emberéletben is kár esik, s az megengedhetetlen, hogy az emberélet olcsóbb legyen, mint a medvéké. Ha valakinek annyira fontosak, fogja meg, vigye haza, s ott nézegesse őket, de ne velünk és rajtunk tartassa el. A medvék már délután öt környékén megjelennek az erdő szélén, amiért az emberek már takarni is félnek kimenni. Addig kell fellépni, amíg nem késő” – nyilatkozta Balázsi Dénes.

Kelemen Gellérttől megtudtuk: az Uzankafürdő környékén legeltető pásztorok arról számoltak be, naponta több medvével is találkoznak, de súlyosabb incidensre eddig még nem került sor. Annyi bizonyos, az uzonkafürdői és a bardoci eset között nincs összefüggés, két külön állat támadt: az uzonkafürdői magányos volt, míg a másiknak két bocsa is van, ráadásul a két tetthely között bő húsz kilométer a távolság.