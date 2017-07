Az ülés kezdeményezője Sárkány Árpád, a sepsiszentgyörgyi székhelyű Abies Hunting vadásztató társaság tulajdonosa, szervezőtársai Kiss Attila, a Katrosa vadászegyesület elnöke és Benke József, a zetelaki területtulajdonosok egyesületének elnöke. Sárkány Árpád elmondta, a politikusok nagy eredménynek tartják a rendelettervezetet, mellyel egy lépéssel előbbre jutottunk medveügyben. Ám a tervezet sorsa bizonytalan, a zöldek máris megtámadták, tiltakozó aláírásokat gyűjtenek, felvonulást terveznek. Eközben a dokumentum a vadgazdák ellen szól, minden felelősséget a nyakukba akar varrni, miközben semmit nem old meg. A vadászterületek kezelőinek a tulajdonosokkal szemben is vannak kötelezettségei, a szerződések megkötésekor korrekt vadgazdálkodást vállaltak, de a rendelet értelmében ezt nem tehetik meg. Épp ezért szükség van arra, hogy módosító javaslatot készítsenek – hangsúlyozta Sárkány.

A megbeszélés résztvevői pontokként értelmezték a tervezet előírásait. Mindenekelőtt alkotmányellenes, ugyanis ellentmond az élethez, a fizikai és pszichikai épséghez, az egészséges környezethez való jognak. Nem tartalmaz megelőző intézkedéseket, valójában medvék legyilkolását írja elő – ebben egyetlen vadász sem kíván részt venni. A veszélyes medvék áttelepítését is számba veszi, holott ezzel csupán magát a problémát telepítik át más vidékre. Ha a zöldek kardoskodnak az áttelepítés mellett, vigyék az állatokat külföldre, Németországba, Angliába – hangzott el. A rendelet ugyanakkor nem veszi figyelembe, hogy a gondot valójában a túlszaporodás okozza, amit prevencióval lehet egyensúlyozni. Lehetetlenné teszi a vad értékesítését, ami lényegében a vad meggyalázását jelenti, mivel trófeája, bőre, húsa elvész – sorolták a kifogásokat.

Nemcsak az egybegyűlt vadgazdálkodók fogalmaztak meg kifogásokat a tervezettel szemben, Selariu Neculai, a Vadászok és Sporthorgászok Országos Egyesületének vezetője is papírra vetette szervezetének meglátásait. A tegnapi ülés résztvevői egyetértettek a Selariu által megfogalmazott egyes pontokkal, de további módosításokat tartottak szükségesnek. A különböző megyék munkacsoportjai már ma megfogalmazzák álláspontjukat, melyeket összesítenek, majd közvetítenek a minisztériumnak.

Kiss Attila külön kiemelte, fel kell hívni a közösségek figyelmét arra, hogy a környezetvédők hamisan állítják: a vadászok közbeléphetnek, lőhetik a medvét. Olyan kárfelvételi jegyzőkönyveket íratnak alá a vadgazdákkal, melyekben az áll, hogy nem kértek kilövési engedélyt. A valóságban nagyon sok kérést iktattak, de nem kaptak jóváhagyásokat. A zöldek a medvék valós létszámát is elferdítik, szerintük kevés a medve az országban. Ráadásul a sajtót is felhasználják arra, hogy a közvéleményt a vadászok ellen hangolják – értékelte Kiss Attila.

A vadászok közölték, ha objektív meglátásaikat nem veszik figyelembe, bukaresti tüntetést szerveznek, ahol a vadgazdálkodókon kívül a károsultak is meg fognak jelenni.