Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) mai programja: 16-tól és 16.15-től Gru 3. (amerikai animációs kalandfilm); 18-tól Pókember – Hazatérés (amerikai sci-fi-akciófilm); 18.30-tól Minden, minden (amerikai romantikus dráma); 20.30-tól Testről és lélekről (magyar játékfilm); 20.45-től Nyomd, bébi, nyomd (angol–amerikai akcióvígjáték) * Művész moziban érvényes az országos Orange-szerda program: ma a vásárlók egy jegy áráért kettőt kapnak. * Az Orange-filmjegyet igényelhetik telefonon is, részletek a www.orange.ro/film honlapon.



Rajzpályázat

A kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeum rajzpályázatot hirdet Városunk kincsei címmel, amelynek célja az 590 éves Kézdivásárhely bemutatása. Nevezni a város történetével kapcsolatos esemény(ek) és helyszínek bármilyen technikával (vízfesték, tempera, ceruza, zsírkréta, kollázs stb.) történő ábrázolásával lehet, A4-es méretű munkákkal. Az augusztus 15-ig a múzeumba eljuttatott munkákat az Őszi Sokadalom idején kiállítják, 3–6, 7–10, 11–14 éves korcsoportokban egyet-egyet díjaznak. 15–18 éves korosztályban olyan pályamunkákat (szórólap, térkép, plakát stb.) várnak, amelyek minél érdekesebben, kreatívabban mutatják be és ajánlják Kézdivásárhely turisztikai látványosságait. A pályamunkák hátoldalára írják fel a munka címét, a készítő nevét, életkorát, elérhetőségét. Érdeklődni, ihletet meríteni a múzeumban lehet.



Megjelent

A Korunk júliusi számából: a képzeletbeli lények leírásainak vizsgálata az emberi képzelet történetének fontos kiindulópontja lehet, régebbi és új mítoszaink sokat elárulnak rólunk. A lapszám szerzői azt vizsgálják, a történetekben, filmekben, bestiáriumokban, képi ábrázolásokon megjelenített képzelt lények milyen összefüggésben állnak egymással, hogyan vándorolnak szövegről szövegre, hogyan vannak jelen napjaink kultúrájában, hogyan, milyen helyzetekben, milyen szándékokkal beszélünk róluk. A lapszámban szó esik a Rowling-univerzum legendás állatairól, Borges képzelt lényeiről, a Kádár-korszak sárkányairól, Mircea Cărtărescu sárkányenciklopédiájáról, mezőségi prikulicsokról, pozsonyi garabonciásokról. Klasszikus irodalmi anyagok mellett (Beowulf, Ambroise Paré Szörnyek és csodalények című munkája) prózával, verssel van jelen a lapszámban András Sándor, Balázs Imre József, Boda Edit, Ghijász Ahmad Gaddí, Sánta Miriám, tanulmányokat, esszéket közöl Beretvás Gábor, Amedeo di Francesco, Kányádi András, Keszeg Vilmos, Mihály István, Serestély Zalán, Szabó R. Ádám, Székely Bíborka, Végh Balázs Béla. A képanyag Szakács Zsuzsanna textilmunkáit reprodukálja.



Kiállítás

AZ ERDÉLYI MŰVÉSZETI KÖZPONT harmadik emeleti kiállítóterében A Pulzus 5 éve című kiállítás tekinthető meg Sepsiszentgyörgyön. Kiállítók: Bartis Elemér, Berze Imre, Bíró Gábor, Bob József, Bukta Imre, Căbuz Andrea, Căbuz Annamária, Csillag István, Daradics Árpád, Elekes Károly, Éltes Barna, Erőss István, Fabricius Anna, Fazakas Ildikó, Ferencz S. Apor, Fülöp György, Gál Boglárka, Gergely Zoltán, Herman Levente, Horváth Levente, Hosszú Zoltán, Jakab Gidó Szende, Kolumbán Antal Ilonka, Kolumbán Antal József, Koter Vilmos, Kuti Botond, Lakatos Gabriella, Lakatos László, Léstyán Csaba, Lőrincz Imre Levente, Madaras Péter, Major Barna, Maša Paunović, Máthé Edit, Mira Marincaş, Nagy Melinda, Preben Chabert, Sánta Csaba, Siklódi Zsolt, Siklódy Ferenc, Szabó Anna-Mária, Török Ferenc, Ütő Gusztáv, Židrija Janušaite, Zsombori Béla. A kiállítás július 28-ig látogatható keddtől péntekig 10–17, szombaton és vasárnap 10–14 óráig.

A LÁBAS HÁZBAN Sepsiszentgyörgyön a Nélküle fű sem nőtt... – Egy modern és társadalmi felelősségvállaló asszony szerepei a századfordulón: Bornemissza Elemérné Szilvássy Carola című kiállítás tekinthető meg július 28-ig, keddtől péntekig naponta 10–17 óráig, szombaton és vasárnap 10–14 óráig.

A SZENT KORONA KÉPEKBEN címmel nyílik vándorkiállítás július 15-én, szombaton 18 órától a kökösi kultúrotthonban. A kiállítást megnyitja a budapesti Szeibert András, a képek tulajdonosa. A tárlat két hétig látogatható hétköznapokon 10–16 óráig. Érdeklődni a 0745 493 997-es telefonon lehet.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Help Net (Sugás Áruház, telefon: 0367 802 977, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

EGYIRÁNYÚ A HÍD UTCA. Sepsiszentgyörgy Önkormányzata mától egyirányúvá teszi a Híd utcát a munkaerő-ügynökségtől az Olt utca felé. A döntést a Híd utcában parkoló autók nagy száma indokolja, ami miatt nehézkes a kétirányú közlekedés.

ÁRAMSZÜNET. Nagyajtán péntekig naponta 9–17 óráig; Szotyorban csütörtökön 9–14 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Kézdivásárhelyen július 13-án, csütörtökön 8–15 óráig a 39, 40, 41, 42 és 43-as udvartérben; Sepsiszentgyörgyön 8–17 óráig a Hőközpont, a Rövid, az Egészség sétányon, a Testvériség, Benedek Elek, Ifjúság, Sajtó, Múzsák, Fáklya, Virág, Domb utcában, az Andrei Șagunai 8-as tömbházban, a Stadion utcában – kivéve a Vadász utca és a Kórház utca közti szakaszt –, a Vasile Goldiș utcai 8, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24/40 és 24/66 tömbházban és az Árnyas utcai 5-ös magánháznál. A munkálatok befejezése után a szolgáltatott ivóvíz zavaros lehet.

JOGI SZOLGÁLAT. Szerkesztőségünkben ma 13–15 óráig Balogh Klára jogtanácsos fogadja a jogi tanácsot igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.

CSEREBEREKLUB. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Hobbi cserebereklubjába ma 16 órától várnak minden szenvedélyes gyűjtőt.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma 19 órától társaságitánc-tanfolyam kezdőknek. Telefon: 0722 233 774. Honlap: www.dancestudio.shp.hu.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától nyugdíjastorna, 19 órától kondiaerobik felnőtteknek. Telefon: 0722 243 234.

ASZTALITENISZKLUB. A sepsiszentgyörgyi dollárpiac melletti Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyerekeknek, 17–19 óráig haladó gyerekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket 12–20 óráig ma Cófalván és Lécfalván, csütörtökön Kisborosnyón gyűjti.

ÜVEGSZÜRET. A Tega Rt. és a Lixid Project Kft. július 21-ig tíz vidéki községben Üvegszüretet tart. A gyűjtés során bármilyen típusú öblös üveget le lehet adni, kivéve a síküveget (ablaküveg vagy szélvédő). A résztvevők 5 kg üveg után egy üveg (0,5 literes) Igazi Csíki sört kapnak. A községek, ahol a gyűjtést 12–19 óráig szervezik: július 13-án Gidófalván, 14-én Málnáson, 17-én Rétyen. A program célja népszerűsíteni a lakosság körében a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát. Bővebb információk a 0367 401 911-es telefonszámon.

NYUGDÍJAS-KIRÁNDULÁS. Az Aranyszívek Nyugdíjas Egyesület kirándulást szervez július 18-án a Transalpinára. A megmaradt öt helyre jelentkezni lehet a 0723 727 279-es telefonon.