A minisztérium neve megváltozott, emiatt szükséges módosítani a pecsétnyomókat is. Oklevelek hiányában a most érettségizettek nem iratkozhatnak be a felsőoktatási intézményekbe sem, pedig néhol már le is zárult a jelentkezés. Ioan Macarie főtanfelügyelő az ügy kapcsán elmondta, még márciusban megrendelték a szükséges 178 pecsétnyomót az Állami Pénzverdénél, ám azok mindeddig nem érkeztek meg. Maros megye főtanfelügyelője azt nyilatkozta, megbízottat küld az intézményhez, és azt reméli, végre megkapják a pecsétnyomókat.