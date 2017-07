Az RMDSZ-t sem az államelnök, sem a hivatala nem kereste meg programegyeztetés céljából – ismertette tegnap Porcsalmi Bálint. Hozzátette: a hivatal a két megye önkormányzati vezetőivel egyeztette a látogatás technikai részleteit. „Önkormányzati képviselőkkel találkozik az államelnök, ahol a kollégák el fogják majd mondani, milyen problémákkal küszködik Székelyföld. Nyilván ki fognak térni az államelnöknek a magyar közösséggel kapcsolatos kijelentéseire is” – fogalmazott.

Az RMDSZ ügyvezető elnöke korainak nevezte azt a kérdést, hogy van-e gesztusértéke a látogatásnak. Kijelentette, az államfő már korábban elkezdte az országjárását. Korábban moldvai megyéket keresett fel, és most a két magyar többségű megye is sorra kerül.

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke tegnap lapunk megkeresésére kifejtette: Háromszéken két találkozón vesz részt az államfő, egy kisebb, zárt körű beszélgetésen Székelyföld közigazgatási vezetőivel, egy másik, nagyobb rendezvényen pedig székelyföldi, romániai klaszterek vezetőivel találkozik majd. Hozzátette, Klaus Iohanissal közigazgatási, valamint politikai kérdésekről kívánnak megbeszélést folytatni – utóbbi kapcsán megjegyezte: „olyan kérdésekről, melyekben másként látjuk a világ dolgait”.

Az elnök egyebek mellett felkeresi a csíksomlyói ferences kegytemplomot, a csíkszentkirályi ásványvíz-palackozó üzemet, a csíkszeredai megyeházán pedig a térség háromszáz választott önkormányzati képviselőjének és közigazgatási tisztségviselőjének jelenlé­tében tartandó tanácskozáson vesz részt. Iohannis továbbá felkeresi a csíkszeredai Szent István Otthont, ahol kézművesekkel, őstermelőkkel és helyi idegenforgalmi vállalkozókkal is találkozik, jelezvén, hogy Hargita és Kovászna megye fejlődése szempontjából, de romániai „brand”-ként is fontosnak tartja a falusi turizmust és a biogazdálkodást.

Mădălina Dobrovolschi sze­rint Klaus Iohannis személyé­ben hosszú idő óta először látogat román államfő ebbe a két megyébe, célja pedig az, hogy tájékozódjék a helyi problémákról, és felmérje a régió fejlesztési lehetőségeit.

Az elnök július 18-i programját Vrancea megyében, a mărăşti-i mauzóleumban fejezi be, ahol részt vesz az első világháború egyik legnagyobb romániai ütközetének centenáriumi megemlékezésén, hogy az első világháborúban elesett román katonák emléke előtt tisztelegjen – mutatott rá az elnöki hivatal szóvivője. (dvk/MTI)