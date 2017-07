Háromszéken közel félezer munkavédelmi és -biztonsági ellenőrzést tartott idén a területi munkaügyi felügyelőség, leggyakrabban azért kellett jegyzőkönyvet írni, mert a dolgozók nem viselték a munkavédelmi ruházatot, a balesetek jelentős része is emiatt történik – állítja Dumitru Marinescu. Hat hónap alatt 613 kihágást jegyeztek, 599 alkalommal figyelmeztettek, valamint közel 50 ezer lej értékben 14 bírságot is kiszabtak. Tavaly az első fél évben 22 alkalommal büntettek, a mulasztáson ért alkalmazókra összesen 70 ezer lej bírságot szabtak ki.

Fél év alatt 37 munkabalesetről is bejelentés érkezett a felügyelőséghez, időszakos munkaképtelenséggel végződő ügyet 26 alkalommal vizsgáltak ki. Három halállal végződő esetben indult eljárás, egy ügyben munkahelyen kívül történt esetként zárult az ellenőrzés. 2016 első felében 25 időszakos munkaképtelenséget eredményező eset történt, további két balesetben első, illetve harmadfokú rokkantság következett be, ugyanakkor két munkabaleset az érintett halálával végződött.

November végéig egyébként az építkezésben érdekelt vállalkozásokat járják végig a munkavédelemmel és -biztonsággal foglalkozó felügyelők azon országos kampány részeként, amelynek célja a magasról történő zuhanások megelőzése. Az eddig vizsgált 17 cégnél egyebek mellett azt tapasztalták, hogy a munkaállványokat nem rögzítik megfelelőképpen, olyan munkaeszközöket használnak, amelyek nem védenek az áramütés ellen, a dolgozók nem viselik a védelmüket biztosító ruházatot, de hiányoznak a kollektív védelmi rendszerek is: a megfelelően magas korlátok, a magaslati zuhanást gátló és megelőző hálók.