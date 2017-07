Aztán az új miniszterelnökkel kaptunk egy alaposan átgyúrt tevékenységi tervet, melyet egy nagyon okos szakértőkből álló munkacsoport dolgozott ki egyetlen éjszaka alatt. Csakhogy, amint kiszivárogtak tételei, hatalmas felháborodás kerekedett, Dragnea és új kormányfője nem győzött visszakozni, hisz nemcsak a hazai vállalkozók, szakértők szedték darabokra, de a külföldiek is felhördültek, az amerikai nagykövet személyes látogatáson jelezte, elfogadhatatlannak tartanak több tervezett intézkedést.

De lássuk csak, mi történt az új kormány beiktatása és a legújabb program megszavazása óta eltelt bő tíz napban. Negyvennyolc óra sem kellett, kiderült, hogy a legnagyobb felháborodást kiváltó, üzleti forgalomra kivetett adó következményeit még elemzik, csak akkor alkalmazzák, ha tényleg hatékony. A nyereséget külföldre menekítő multik ellen találták ki, de ha tönkreteszi hazai vállalkozások sokaságát, akkor inkább eltekintenek tőle – ígérték. A szolidaritási adó bevezetése sem biztos, még utánanéznek, az egészségkárosító termékekre szánt sarcról senki, talán még kitalálói sem tudják, pontosan mire gondoltak: a cukorra, a dohányra vagy az alkoholra? Bőszen tagadták a még fel sem kent új pénzügyminiszter elszólását a magánnyugdíjpénztárak államosításáról, Dragnea egyenesen butaságnak minősítette, aztán kiderült, a legszorgalmasabb munkaügyi miniszter, Lia Olguța Vasilescu mégis vizsgálódik, csapatával elemzi, mi történik a polgárok pénzével, ha nem az állam teszi rá a kezét. S most, egész frissen megtudhattuk: a 2000 lejes minimálbér valójában nem lesz több 1550 lejnél. A bumfordi, nyers miniszterelnök pedig lehordta az újságírókat, hogy miért teszik fel újra és újra ugyanazt a kérdést, mit nem lehet ezen érteni, ők csak az új globális adózáshoz igazították a minimálbért, amikor az alkalmazott fizeti a hozzájárulásokat, ezért jelent meg a programban megjelölt összeg. Egy olyan új adózási rendszerhez, melyről szintén nem sokat tudni, tanulmányozási, kísérletezési fázisban van.

A szociáldemokraták nagy ígéretekkel nyertek választásokat, most pénzre volna szükségük, hogy fedezni tudják vállalásaikat. De ígértek szakértelemet is – az vajon merre bujkál? Fejvesztett kormányzásukban egy miniszterelnök már fejét veszítette. Mi jön még? Napról napra tragikusabb uralgásuk komikuma. Nevetségesebbnél nevetségesebb helyzeteket teremtenek, ám félő, a következményektől arcunkra fagy a mosoly.