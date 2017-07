A hatóság össze­sítése szerint az ellenőrzések túlnyomó része nem volt előre betervezve – 124-szer szálltak ki így –, igen kevés vizsgálatot indítottak hivatalból. Huszonkét esetben lakossági panasz nyomán jártak el – olvasható közleményükben. Az ellenőrzések eredménye: 42 kihágást tapasztaltak, 29 esetben bírságot is kiosztottak, illetve 13-an megúszták felszólítással. A kiosztott bírságok összértéke meghaladja a 308 ezer lejt. Négy alkalommal ugyanakkor a környezetvédelmi engedély időszakos visszavonása mellett döntöttek az ellenőrök, ami egyúttal az általános működési engedély felfüggesztését is jelentette a vizsgált vállalkozások számára.

A vizsgálatok során a már korábban is tapasztalt rendellenességekbe botlott a hatóság, így a kitermelt faanyagnak a folyóvizeken keresztül való szállítására, illetve a vízparton való tárolására vonatkozó szabályok figyelmen kívül hagyása, a hulladékok nem megfelelő gyűjtése, elhelyezése, hátrahagyása, égetése, illetve hulladékkezelési szerződések hiánya. Emellett pár vállalkozásnál azt tapasztalták: tevékenységüket környezetvédelmi engedélyek nélkül végzik. A ritkábban tapasztalt kihágások közül a hatóság az orvhalászatot említi, most előfordult ilyen is.

Az ellenőrzések során elsősorban a fakitermelésben érdekelt vállalkozásokra összpontosítottak, de az erdei piknikezőhelyek állapotát is vizsgálták, illetve az egészségügyi hulladékok utólagos kezelését végző cégeket is felkereste a hatóság.