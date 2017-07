Hogy milyen termést hoznak majd, az persze Illéstől függ elsősorban, aki elküldheti részeg aratóit, cséplőit és kapásait a rezzenetlen síksági nyárba, s letarolhatja a jónak ígérkező termést, amiért oly becsületesen és keményen megdolgoztak földműveseink, sőt, olykor az utolsó megtakarított garaskáikat költötték műtrágyára, vetőmagra és mezőgépeik-szerszámaik javíttatására, karbantartására.

– Kukoricát törni máig nagyon szeretek – mondja anyám –, nincs szebb annál, mint amikor kihántod csuhájukból az óriási sárga-piros csöveket, mint gyerekkorunkban a szaloncukrot az ezüstpapírból…

Alig csuktuk be magunk után a kaput, még a rekkenő hőség verítékét sem igazán töröltük le homlokunkról, amikor hirtelen dörögni kezdett az ég, és fénylő nyilak röpdöstek a fülledt délutánban. Kisvártatva diónyi jégszemek kopogtak a háztetőn, egyszerűen kettépattintva a cserepeket. Pillanatok alatt fehérbe öltözött az udvarunk, mint csak alig néhányszor a felemás télben, s barackfák alatt hevert az éppen zsendülő gyümölcs, „jégbe hűtve”.

– Ez most végez a kerttel, hiába egyezgettem a mákot, palántálgattam a paradicsomot és paprikát – sóhajt fel anyám, s vigasztalásul semmi érdemlegeset sem mondhatok neki, legfeljebb annyit, hogy talán nem ért nagy területet a jégverés, s épségben hagyta az aratás előtt álló búzatáblákat.

Másnap a kiépülő vajdasági jégelhárítási rendszerről beszélt hosszan a rádió, írtak nagy terjedelemben a lapok. Bízzunk benne, hogy lesz elég pénz a befejezéséhez, s a bajsai és szamosi központ jövő év áprilisában a terv szerint megkezdi működését, nem sokkal később pedig a Fruška Gora-i is, hogy ne kelljen félnünk többé Illés ostorától.

A részeg napszámosok persze afféle előőrsök voltak csak, hiszen a zivatarokkal fenyegetődző Illés napja még csak ezután lesz, Temerinben ünnepséget is tartanak a tiszteletére. A tüzes szekéren érkező ember sok fejtörést okozhat még a parasztoknak, ám ha nekik már nem is, mert lassanként szárba szökken a kukorica, s ártani nemigen lehet neki, anyám kertjének igen, amelyben sérüljön meg egyetlen szál virág, azt anyám Illésnek meg nem bocsátja soha.

CSORDÁS MIHÁLY