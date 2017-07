A pályázatok célja a magyar irodalom egyik legnagyobb alkotója, Arany János megidézése hommage, pastiche vagy egyéb lírai műfajban, illetve fordulatos novellában, továbbá közel hozni a mai olvasókhoz a költő alakját, sorsát, művészetét magas színvonalú költemények, írások formájában – közölte a Magyar Írószövetség. Mindkét pályázat kiírása szerint a Magyar Írószövetség, a Szépírók Társasága, a Fiatal Írók Szövetsége, a József Attila Kör, az Erdélyi Magyar Írók Ligája, a Szlovákiai Magyar Írók Társasága és a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság tagjai küldhetnek be munkákat tematikai megkötés nélkül. A versek és novellák beküldésének határideje október 10.; a legfeljebb 50 sor terjedelmű költeményeket, illetve legfeljebb 25 ezer karakter terjedelmű elbeszéléseket szakmai zsűri bírálja el. Mindkét pályázat első helyezettje 300–300 ezer, a második díjjal kitüntetettek 200–200 ezer, míg a harmadik helyezettek 100–100 ezer forint pénzjutalomban részesülnek; a zsűri által legjobbnak ítélt műveket a Magyar Írószövetség saját honlapján is publikálja.



Úton az Arany-busz

Útjára indították a Petőfi Irodalmi Múzeum Arany János-mozgókiállítását, az Arany-buszt hétfőn Budapesten. Prőhle Gergely főigazgató kiemelte: a buszt a következő egy évben szeretnék eljuttatni a legkisebb vidéki településekre, a Kárpát-medence legtávolabbi, magyarok lakta területeire is. Eddig 118 helyszín jelentkezett a mozgótárlat fogadására, köztük számos nyári fesztivál. A buszon kialakított tárlat a 200 évvel ezelőtt született Arany János életművét, életét és költészetét irodalmi szövegek, képek, relikviamásolatok, hang- és filmfelvételek, valamint digitális eszközök és fából készült, például a sejtelmes radványi erdőt megjelenítő egyedi installációs elemek segítségével mutatja be.

Szilágyi Judit, a kiállítás kurátora hangsúlyozta: arra törekedtek, hogy mindenki saját érdeklődésének és tudásának szintjén juthasson új információkhoz Arany Jánosról. A buszon megtalálhatóak a PIM Önarckép álarcokban című Arany-kiállításán már bemutatott digitális tartalmak, köztük a Toldi-erőpróba videójáték is, új elem többek között az Arany János életének állomásait, utazásait és kultuszhelyeit interaktív térképen megjelenítő alkalmazás. A buszt minden helyszínen a PIM munkatársai kísérik, akik tárlatvezetést és múzeumpedagógiai foglalkozást is kínálnak az érdeklődőknek, akiket a busz körül könyvek, kvízek, szó- és ügyességi játékok is várnak, és kipróbálhatják erejüket egy petrencés rúddal vagy egy malomkővel is – fűzte hozzá Szilágyi Judit.



Emléktúra és bélyeg

Háromnapos emléktúra indult Arany János nyomában kedden a Lakiteleki Népfőiskola és a Keresztény Élet hetilap szervezésében. A Lakiteleki Népfőiskola és a Keresztény Élet több mint tíz esztendeje minden évben egy-egy történelmi, irodalmi személyiség tiszteletére szervez vetélkedőt, illetve emléktúrát – mondta Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke. Mint hozzátette, idén a kétszáz éve született Arany János életével és munkásságával kapcsolatos vetélkedőn vehettek részt a Kárpát-medencei magyar fiatalok. A középdöntőből és a döntőből 11 győztes csapat került ki, összesen 46 általános és középiskolás diákkal, Kőszegtől Rimaszombaton, Budapesten és Kalocsán át Gyergyóalfaluig – mondta a túrát vezető Lezsák Sándor. A túra Nagyszalontán, Arany János szülővárosában ér véget.

Ünnepi bélyegkisívvel emlékezik Arany János születésének 200. évfordulójára a Magyar Posta Zrt. Arany János tizenkét évig dolgozott az Magyar Tudományos Akadémia titkáraként, az akadémia levelezését is bonyolítva; ezekre a levelekre már Magyarországon gyártott bélyegek kerültek – emlékeztetett a bélyegkisív ünnepélyes kibocsátásán hétfőn Budapesten a köztársasági elnök. Illés Zoltán, a Magyar Posta Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy a magyar nyelv egyik legnagyobb ismerőjének tartott költő képmása már többször került bélyegre. A hétfőn megjelent kisív négy bélyege Arany János négy balladáját (A walesi bárdok, Ágnes asszony, Mátyás anyja, Bor vitéz) ábrázolja egy-egy grafikával, idézettel és az emlékév arculati elemeivel – számolt be a részletekről.