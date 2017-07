A málagai születésű Antonio Banderas, aki idén lesz 57 éves, az első spanyol sztár, aki Hollywoodban is irigylésre méltó karriert futott be, eddig több mint 90 filmben működött közre. Spanyolországban neve a nyolcvanas években egybeforrt az Oscar-díjas spanyol rendező, Pedro Almodóvar nevével, aki felfedezte az akkor még kezdő színpadi színészt. Először 1982-ben dolgoztak együtt A szenvedélyek labirintusa című vígjátékban, amelyet a Matador, az Asszo­nyok a teljes idegösszeomlás szélén, valamint a Kötözz meg és ölelj! követett. Az Almodóvar-filmek külföldi sikerei hozták meg Antonio Banderas számára a nemzetközi lehetőségeket, 1992-ben megkapta első amerikai szerepét A mambó királyai című alkotásban, egy évre rá pedig a Philadelphia című filmben alakította Tom Hanks partnerét.

Antonio Banderast háromszor jelölték Golden Globe-díjra, ötször a legfontosabb spanyol filmes elismerésnek számító Goya-díjra; utóbbit 2015-ben vehette át mint tiszteletbeli díjazott. Az Európai Filmakadémia rendezőként (Tűzforró Alabama) és színészként (Zorro álarca) is jutalmazta. Antonio Banderas a 30 ezer euróval járó Spanyol Nemzeti Filmdíjat szep­temberben veheti át a San Sebastian-i Filmfesztiválon.