Az első osztályban újonc szentgyörgyiek a Fejér, Răduțoiu, Damian, Dima, Grecu, Mitra, Herea, Iovu, Huiban, Preda, Veress kezdő tizeneggyel léptek pályára. Az első játékrészben a mezőnyfölényben játszó hazaiak akarata érvényesült, akik előbb Iovu, majd Veress és Mitra révén is veszélyeztettek, viszont előbbi kettő fölé lőtt, utóbbi próbálkozását pedig a vendégek kapusa hárította. Afumați egyszer sem próbálkozott kapura rúgással, viszont a 20. percben Fejér hibázott az egyik kirúgás során, amibe az Ilfov megyeiek csatára beleugrott, a labda viszont a jobb kapufa mellett gurult el.

Szünet után Pilibaitis, Kilyén, Burlacu és Opa is lehetőséget kapott, viszont ezúttal a vendégek játszottak veszélyesebben, többször is megdolgoztatták a háromszékiek hálóőrét. A második félidőben a csereként beálló litván Pilibaitis közel járt a gólszerzéshez, de éles szögből leadott lövése néhány centivel elkerülte a kaput, így maradt a gól nélküli döntetlen.

A piros-fehérek vezetőedzője, Valentin Suciu Bukarestben edzői továbbképzésen vesz részt, viszont csütörtökön már csatlakozik a csapathoz. Az Afumați elleni meccsen két próbajátékos, a francia Jean Françoise Opa és a Bákói FC-től érkező Daniel Preda is lehetőséget kapott, viszont a vezetőség a mérkőzés után úgy döntött, nem szerződteti őket, mert nem ütik az I. liga szintjét.

„Ezen a mérkőzésen inkább azok kaptak lehetőséget, akik nem játszottak szombaton az FC Hermannstadt ellen. Ez nagyjából azt jelenti, hogy az edzők a csapatot felbontották két részre, elképzeltek egy kezdő együttest, és egy olyat, amelyben inkább cserejátékosok kapnak helyet, ők természetesen a kezdő tizenegybe jutásért harcolnak. Az Afumați elleni játékra rányomta bélyegét a reggeli fárasztó edzés és a kánikula is” – mondta Bokor János, a Sepsi OSK sportigazgatója.

Bokor János azt is elmondta, tárgyalnak a montenegrói Stefan Nikolić és a magyarországi Pekár László játékjogáról. Előbbi két évig az FCSB csatára is volt, utóbbi pedig a magyar élvonalba jutó Puskás Akadémia támadó középpályása. A sportigazgatótól megtudtuk, hároméves szerződést kötöttek a 27 éves, 191 centiméter magas Bogdan Miron kapussal, aki az Aradi UTA együttesétől érkezett Sepsiszentgyörgyre.

„Úgy megyünk Giurgiuba, hogy számítunk egy pontra. A közönség ezeket a szavakat röhejesnek találja az elmúlt mérkőzéseken mutatott teljesítményünk alapján. Bízom a labdarúgóimban, a héten még dolgozunk, viszont kicsit pihenünk is, mert a játékosokra ráfér. Remélem, a vasárnapi mérkőzésen nem vallunk szégyent, és elcsípünk egy pontot” – fogalmazott Bokor János. (miska)