A Sport For All kovásznai sportegyesület két labdarúgócsapattal vett részt a nemzetközi fesztiválon. Az Ördög Loránd és Tóth József edzette 2006-ban születettek hat mérkőzést játszottak, amelyekből hármat megnyertek, hármat pedig elveszítettek, a Debreczi Zsolt és Gödri Zsolt által irányított 2008-ban születettek viszont hét mérkőzést játszottak, ebből ötöt győzelemmel zártak és kétszer vereséget szenvedtek. Mindkét alakulat kijutott a csoportból, a 2008-ban születettek döntőt is játszottak az Aradi UTA ellen, ahol tizenegyespárbajban maradtak alul.

„Úgy gondolom, az eredmény várakozáson felüli, sőt, amire talán ennél is büszkébbek lehetünk, az, hogy a Sport For All ötéves története során a kovásznai labdarúgás is kezd ébredezni téli álmából és nemzetközi sikereket is elérni” – fogalmazott Szász-Veres Attila, az egyesület elnöke. (miska)